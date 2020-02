https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Busca dar con el paradero Un hombre atropelló al hijo de Georgina Barbarossa y se dio a la fuga

Desde Villa Carlos Paz, Córdoba, donde se encuentra trabajando en la obra Un estreno o un velorio, Georgina Barbarossa aprovechó un móvil con Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30) para hacer una denuncia pública en relación a uno de sus hijos.



La actriz contó que Juan, uno de los mellizos, sufrió un accidente días atrás, por el que inició acciones legales.

"Juan tuvo un accidente el 1 de febrero. Iba en bici y lo atropelló un auto en Forest y Avenida de los Incas. Lo atropelló y se fugó, siguió de largo. Ahora vino todo machacado y con puntos, por suerte fue leve. No me dijeron nada porque si no me iba caminando a Buenos Aires", sostuvo indignada.

"Por suerte lo ayudó un señor que era médico. Después vino el SAME", siguió.

Barbarossa, angustiada, contó que ya inició acciones legales y logró conseguir las imágenes (tomadas por las cámaras del lugar), que serán presentadas en las fiscalía.

"En mis programas tuve a tantas madres del dolor... me parece que a esto hay que hacerle un seguimiento y cambiar la ley, porque sino no pasa nada. ¡Hasta los asesinos de Vasco están libre! Una locura. Hay que cambiar tantas leyes", afirmó Georgina, en referencia a Miguel Vasco Lecuna, su marido, que fue asesinado el 2 de noviembre del 2001.

En otro tramo de la entrevista, Barbarossa reveló que está sola, aunque no descarta la posibilidad de volver a enamorarse y formar pareja. "Me encantaría pero no me preocupa mucho el tema. Tenía el de la bodega y estuve lenta. Si está mirando que mande un whatsapp", lanzó, con humor. Y luego nombró a otros candidatos que se perdió. "Después el de las cabañas y el pendex de 26 años; tenía un lomazo increíble pero era un bebé", dijo, entre risas.