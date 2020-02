Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Ya vendrán tiempos mejores"

ALFREDO SALOMÓN

“¿Por qué los sindicalistas no caducan cada cuatro años -como creo que debiera ser- y vienen nuevas caras?, ¿por qué estos personajes se eternizan en el poder y se mueven a gusto y piacere sin que nadie diga y observe nada? ¿Qué pasa con Baradel? ¿Se acabaron los problemas o sos parte del gobierno y no ves ningún problema? Esto es increíble. Así podría continuar. Otra cosa, ¿Qué está pasando en Jujuy con la justicia?, ¿es verdad que la van a intervenir para favorecer a Milagro Sala?, un personaje archiconocido que mejor perderlo que encontrarlo. Éste gobierno, da la sensación que cuando viaja en automóvil le dice al chofer ‘En la próxima cuadra ponga el indicador de viraje a la derecha, pero doble hacia la izquierda’, ¿se entiende? ‘Ya vendrán tiempos mejores’, le dijo el viejo a la vieja mientras compartían un choripán. Muchísimas gracias por el espacio”.



Los restos de Perón

UN LECTOR

“El 24 de febrero fue el aniversario de las elecciones que ganó Perón en 1946. En honor a esta fecha y a este gran líder nacional van dos preguntas de un peronista: la primera, ¿en qué punto quedó la causa de la mutilación del cadáver de Perón y el robo de sus manos? De eso no se habló nunca más en los medios de prensa de este país. La segunda pregunta, ¿por qué se priva a una gran parte del pueblo argentino de poder ir a honrar los restos del general Perón desde el momento en que su cadáver, sus restos están depositados en una quinta en San Vicente con una dudosa seguridad al punto que ya ni sabemos si está o no está ahí Perón? ¿Por qué no se lo deposita -como cualquier personalidad argentina- en el cementerio de la Chacarita o la Recoleta donde debiera estar, al alcance de todo argentino que quiera ir a visitar sus restos? Generalmente estamos frente a historias no resueltas, sobre las que muchos dirigentes del peronismo se hacen los desentendidos y tratan de que la gente se olvide de estos temas, pero están ahí. Lamentablemente los medios de prensa ni se molestan en hacer una historia con estos temas y de hacer un trabajo de investigación, lo cual sería muy saludable y un gran aporte a la historia argentina. Gracias”.



Coronavirus

ENRIQUETA GONZÁLEZ

“Me comunico por el problema de coronavirus. Me pregunto, qué está haciendo mi país, mi provincia, porque la mayoría de los países esta preocupados por esto y acá entra y sale la gente del aeropuerto como Pedro por su casa. Nadie hace controles de nada, ¿que están esperando, que nos muramos muchos? Eso es lo que quieren, que seamos menos, y si fueran los no peronistas, mejor que se mueran. Les sugiero que como medio de comunicación se preocupen por este tema”.



Cosecha

EUGENIO JESÚS ESQUIVEL

“Me dirijo a ustedes para, a través de este espacio, ofrecerme para formar parte de la cosecha de arándano y aceituna. Si algún productor está necesitando trabajadores me puede contactar a mi mail: esquiveleugenio538@gmail.com o a mi teléfono 3704072148. Desde ya muchas gracias”.



Arenga sabalera

ADELA GRAZIOSI

“¿Qué pasa con el equipo de fútbol del Club Atlético Colón? Urgente llamen a un equipo de psicólogos. No pudieron superar la pérdida de la final del año pasado. Pero hay que recuperarse y, por el bien de todos, ¡ganar y mantenerse en primera! ¡Arriba ese ánimo!”.