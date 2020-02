https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Roberto Rubén Sánchez "El Corregidor"

De ahora en adelante “el Corregidor” recibe las órdenes de la Monarca, la dueña del poder. ¿Quién puede no estar de acuerdo con respecto a las modificaciones de las jubilaciones del Poder Judicial? Sabemos que ante la ley no somos iguales. A todas luces los obligan a renunciar asediándolos políticamente por investigar la corrupción “K” y poniéndoles también un corsé a sus ingresos con el fin de ocupar esos estrados a dedos con jueces adictos a la venalidad gobernante, subordinados a la ideología neochavista del cristinismo. Si no resolvemos los atropellos a los que nos quieren someter manipulando la Justicia, seremos nosotros los que deberemos renunciar al ser argentinos, desde Gesell -pasando por otras capitales- a Jujuy, el avasallamiento de la misma es demasiado evidente, nos remite a una involución y retroceso inevitable en el tiempo, las otras cartas son la intervención y la censura al periodismo. Me da mucha pena que este esbirro dependa de la bipolaridad de su Majestad.