"Oportunidades para industrias y pymes"

CAME celebró la Ley de Góndolas

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, aseguró hoy que la nueva Ley de Góndolas beneficiará al consumidor y también será "una medida reparadora" que abrirá oportunidades para las industrias y los productores pymes.

Crédito: Gentileza

