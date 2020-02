https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.02.2020 - Última actualización - 16:13

16:10

En marzo

Nación lanzará créditos no bancarios a baja tasa para trabajadores informales

El Gobierno lanzará en marzo créditos no bancarios para trabajadores sin empleo formal, a una tasa de interés de entre 2% y 3% anual, muy baja comparada con las de mercado.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

En marzo Nación lanzará créditos no bancarios a baja tasa para trabajadores informales El Gobierno lanzará en marzo créditos no bancarios para trabajadores sin empleo formal, a una tasa de interés de entre 2% y 3% anual, muy baja comparada con las de mercado. El Gobierno lanzará en marzo créditos no bancarios para trabajadores sin empleo formal, a una tasa de interés de entre 2% y 3% anual, muy baja comparada con las de mercado.