Línea Directa

Sábado 29.02.2020

Sombra para el tablero de ajedrez

RODOLFO BRUZZONE

“Quiero pedirle al señor Emilio Jatón, si por favor puede arbitrar los medios para que en la plazoleta Gustavo Bruzzone cita en Ruperto Godoy y Rivadavia se coloque una pérgola, árboles o algo cerca de la mesa de ajedrez para poder enseñar ajedrez. De lo contrario se hace imposible por el calor y por el sol. Los amantes de esta disciplina se lo vamos a agradecer”.



Fracaso de los dirigentes

UN ARGENTINO

“Los argentinos estamos acostumbrados a escuchar a nuestros dirigentes políticos, de distintos signos, a hacer diagnósticos de la situación y criticar lo que dejaron los gobernantes anteriores. En este momento se están denunciando actos absolutamente corruptos del gobierno de Macri, grandes negociados que han endeudado al país. Pues bien, a mí me parece -como argentino- que sería muy saludable que además de denunciar esto por todos los medios de comunicación, el gobierno hiciera las correspondientes denuncias penales que llevarán a la prisión a los delincuentes que hicieron este descalabro en la economía nacional. Por otra parte, muchos de los actuales políticos de la oposición fueron legisladores nacionales; y si mal no recuerdo, en el Congreso Nacional al gobierno de Macri se le votaron tres presupuesto anuales. Además, no escuché a ningún legislador en estos años reclamar la atribución constitucional, de que las deudas contraídas en el exterior deben pasar por el Congreso de la Nación, como órgano regulador y fiscalizador. El único autorizado por la Constitución para contraer préstamos externos es el Congreso Nacional. Eso se violó. Y sin embargo, durante esos tres años, jamás se escuchó a algún legislador denunciar ésta situación y advertirle a los del Fondo, o a los prestadores, que esa deuda no se iba a reconocer porque no estaba contraída legítimamente, legalmente. De manera que acá, señores, hay culpables en ambos bandos; y, reitero, para mí lo que está pasando en Argentina es el absoluto fracaso de la clase dirigente. No es fruto de la casualidad. Gracias”.



Un país en crisis

MARIO ALFREDO PILO

“El país está en crisis, en default. Nadie nos prestará un peso, como en otras nueve oportunidades. Pero en un gesto de gran patriotismo los maestros de Baradel y Alesso comienzan las clases, ya no hay problemas ni reclamos ni piquetes educativos. Cristina está en el poder... es “garantía de patria”... los empleados públicos de Santa Fe se sumarán al patriotismo... solo los judiciales se plantean algunas tibias protestas, les tocaron el bolsillo”.



Las fieras protegen a sus cachorros

MARÍA CRISTINA DE Bº ALBERDI

“Quiero expresar que comparto lo que dice el Señor Salomón en El Litoral del 23 de febrero, hasta las fieras más salvajes protegen a sus cachorros y algunos seres humanos sin embargo fomentan el aborto, o sea el asesinato sin piedad de los niños que tienen vida desde el momento de su concepción. No tienen conciencia estas personas de lo que es el aborto”.



Distribución equitativa

ALFREDO SALOMÓN

“Un Gobierno elegido en democracia, se supone que es un buen administrador y respetuoso de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional no expresa, ni insinúa en ningún lugar, que se debe descontar un diezmo del sueldo a los jubilados. Para un supervisor de escuela por ejemplo, el descuento de su jubilación sería aproximadamente de $ 7.000 y un juez de jerarquía sería 30.000 es decir el 10% de sus 300.000. Que un juez cobre más de siete veces más que un supervisor de escuela de enseñanza media es un despropósito. Así es fácil gobernar pero no es justo, el descuento a los jubilados que aportaron toda su vida para tener una vejez tranquila, como en el caso de los docentes de todas las jerarquías, no significa una buena administración. Hagan trabajar a toda esa gente mantenida, con el riesgo de perder algún voto, pero ganar al país en todos sentidos. Otra cosa, no puede ser que un juez gane 23 veces más que un maestro de grado, eso es casi rayano a lo inmoral. Hay que achicar el sueldo del juez y aumentar el sueldo del maestro. Usemos el sentido común y no nos arrepentiremos jamás. Muchísimas gracias por el espacio”.