Otro examen positivo para Ceibos

En el último amistoso, prevaleció claramente ante Palermo Bajo y Córdoba Athletic, quienes lo enfrentaron en el primero y segundo tiempo, respectivamente.

Rumbo al try. En este caso, en el primer tiempo ante Palermo Bajo, donde Ceibos se impuso con autoridad. Crédito: Prensa Ceibos

Como estaba previsto, Ceibos concretó el último encuentro amistoso, inmerso en su preparación para la Superliga Americana de Rugby 2020, en la que debutará el viernes 6 de marzo, a las 21, ante Olimpia de Paraguay.



En este caso, la franquicia argentina, disputó dos tiempos de 40 minutos cada uno, ante dos de las tradicionales entidades de la Unión Cordobesa de Rugby.



Primero, ante Palermo Bajo Rugby Club, en cuyas instalaciones se desarrolló el cotejo, y luego, ante Córdoba Athletic Club, imponiéndose en ambos casos por 42 a 7; producto de una actuación colectiva e individual más que satisfactoria, en los dos períodos.



Con respecto al primer rival de Ceibos, vale consignar que Olimpia superó en un amistoso a Aguará Rugby Club de Formosa, por 93 a 0; tras disputarse tres tiempos de 30 minutos cada uno.



El head coach de la franquicia paraguaya, el rosarino Raúl Pérez, tuvo ocasión de observar a todos los integrantes del plantel, entre los que obviamente se destacan el fijiano Napolioni Nalaga y los argentinos Gabriel Ascárate (capitán) y Manuel Montero.



Ceibos 42 - Palermo Bajo 7



Cancha: principal de Palermo Bajo RC.

Referees: Juan Manuel López y Esteban Filipanics.

Asistentes: Juan Pablo Chumbita y Eugenio Morra.

Ceibos: Federico Wegrzyn, José Luis González y Francisco Minervino; Rodrigo Fernández Criado e Ignacio Calas; Santiago Ruiz, Lautaro Bávaro y Conrado Roura; Gonzalo García y Martín Elías; Facundo Cordero, Lucas Mensa, Tomás Cubilla, Martín Cancelliere y Juan Bautista Daireaux.

Luego ingresaron: Rodrigo Martínez, Leonel Oviedo, Pablo Dimcheff, Alejandro Luna, Carlos Repetto, Franco Molina, Jerónimo Ureta, Santiago Portillo, Joaquín Pellandini, Ignacio Inchauspe, Teo Castiglioni, Facundo Ferrario, Agustín Segura, Leopoldo Herrera y Tomás Albornoz.

Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Palermo Bajo RC: Ramiro Carrizo, Jairo Peralta y Emanuel Molina; Matías Grosso y Agustín Vila; Agustín Sanchez, Jenaro Calviño y Matías Vila; Martín Maineri y Federico Michelazzo; Francisco Moya, Gastón Farfán, Marcos De Sanctis, Ignacio Baudino y Francisco Gonzalez del Pino.

Head Coach: Claudio Ruiz





Ceibos 42 - Córdoba Athletic 7

Córdoba Athletic Club: Ezequiel Leonangilli, Juan Sánchez y Jeremías Tarter; Gastón Abellán y Nicolás Giacomino; Luciano Keller, Federico Fernández y Joaquín Oviedo; Facundo Villalba Augusto Guillamondegui; Facundo López, Fernando Romero, Tomás Cafaratti, Juan Cruz Aquines e Ignacio Rizzi.

Head Coach: Damián Rotondo

Primer tiempo: dos tries de Daireaux; uno de García, Cancelliere, Ferrario e Inchauspe; más 6 goals de Inchauspe (C). Try de De Sanctis y goal de Michelazzo (PB).

Segundo tiempo: tries de Castiglioni, Ruiz, Daireaux, Albornoz, Pelladini e Inchauspe; más seis goals de Albornoz (C). Try de López y goal de Guillamondegui (CAC).



Lo que viene



Es oportuno recordar que la primera edición de la Superliga Americana de Rugby contará con la participación de seis franquicias, en representación de otros tantos países.



Además de Ceibos (Argentina) y Olimpia (Paraguay), estarán presentes: Corinthians (Brasil), Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay) y Cafeteros (Colombia).



La instancia inicial se jugará bajo el sistema de todos contra todos, en dos rondas. Posteriormente, los cuatro mejores protagonizarán las semifinales, previstas para el viernes 22 de mayo: primero con cuarto y segundo con tercero.



A continuación llegará el partido por el tercer puesto, el miércoles 27 de mayo y la gran definición, el viernes 29 del mismo mes. Pero eso no será todo, ya que el sábado 20 de junio habrá un partido protagonizado por el campeón de la Superliga Americana de Rugby con el campeón de la Major League Rugby de Estados Unidos.



Más detalles



La fase clasificatoria del certamen, estará conformada de la manera que se detalla a continuación.



Primera Fecha: el miércoles 4 de marzo, Peñarol con Selknam y el viernes 6, Ceibos con Olimpia (a las 21).

Segunda: el viernes 13 de marzo, Olimpia con Corinthians y el sábado 14, Selknam con Ceibos (a las 19).

Tercera: el viernes 20 de marzo, Corinthians con Peñarol y el sábado 21, Selknam con Olimpia.

Cuarta: el viernes 27 de marzo, Olimpia con Peñarol y Ceibos con Corinthians (a las 21).

Quinta: el viernes 3 de abril, Corinthians con Selknam y Peñarol con Ceibos (a las 21).

Sexta: el viernes 17 de abril, Olimpia con Ceibos (a las 20) y el sábado 18, Selknam con Peñarol.

Séptima: el viernes 24 de abril, Corinthians con Olimpia y Ceibos con Selknam (a las 21).

Octava: el miércoles 29 de abril, Peñarol con Corinthians y Olimpia con Selknam.

Novena: el viernes 8 de mayo, Peñarol con Olimpia y Corinthians con Ceibos (a las 19).

Décima: el viernes 15 de mayo, Ceibos con Peñarol (a las 20) y el sábado 16, Selknam con Corinthians.