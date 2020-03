Bayern Munich y Hoffenheim no se atacaron por 13 minutos

Bayern Munich, actual líder y heptacampeón de la Bundesliga alemana, aplastó hoy a Hoffenheim por 6 a 0 en su visita, en un partido en el que no se jugaron los últimos 13 minutos por insultos de los hinchas muniqueses al presidente y dueño local, Dietmar Hopp.



El encuentro se interrumpió a los 32m. del complemento por solidaridad a Hopp, quien recibió insultos por parte de los fanáticos visitantes, y el árbitro Christian Dingert frenó las acciones aunque en su reanudación los jugadores decidieron pasarse la pelota entre ambos equipos.



La crítica de los bávaros tuvo origen en la regla 50 + 1 de la Bundesliga, por la que los clubes deben controlar la mayoría de los votos internos a la hora de tomar decisiones, y de la que Hopp, empresario millonario, está en contra.



Además, las pancartas lo insultaron con leyendas de ‘hijo de puta (sic)‘ por la creación de un equipo artificial en una ciudad como Sinsheim, de sólo 35.000 habitantes, en referencia a Hoffenheim.



En el final, Hopp ingresó al campo y con los futbolistas de Bayern Munich y Hoffenheim para aplaudir a la afición local.



Hopp es propietario de la empresa de ’software’ SAP y una de las personas más ricas de Alemania. Su fortuna se estima en 5.300 millones de euros.



En relación al juego, los goles del conjunto muniqués fueron de Serge Gnabry (2m. PT), Joshua Kimmich (7m. PT), Joshua Zirkzee (15m. PT), Philippe Coutinho (33m. PT y 2m. ST) y Leon Goretzka (17m. ST).



Con esta victoria, Bayern Munich sigue en lo más alto, con 52 puntos, y Hoffenheim continúa fuera de zona de copar internacionales, con 34 unidades.



Por su lado, el escolta RB Leipzig recibirá este domingo a Bayer Leverkusen, con Lucas Alario y Exequiel Palacios, desde las 11.30.

Bayern Munich and Hoffenheim players stood together in support of Hoffenheim owner Dietmar Hopp, who was the subject of insults from travelling Bayern fans pic.twitter.com/l5ii0vpT22