https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 29.02.2020

22:17

9 de Julio al 4400 Video: resistieron el robo de una moto y uno terminó baleado

Un joven fue baleado en una pierna este sábado por la tarde cuando resistió el robo de su moto, hecho que quedó registrado por la cámara de seguridad de una propiedad lindera.



El ataque se produjo pasadas las 16 en 9 de Julio al 4400. Allí estaba la víctima junto a otras personas “aprontando” tres motos del tipo enduro, dos en la acera y una en la calle.



En las imágenes se ve cómo un sujeto pasa caminando por la calle y enseguida vuelve, ya pistola en mano, e intenta robarse uno de los vehículos.



La reacción de uno de los jóvenes no se hizo esperar y se fue encima del delincuente, quien no dudó en dispararle, hiriéndolo en una pierna.



No obstante, el resto de los presentes reaccionaron arrojándole cosas al ladrón para que se vaya, incluso un pesado sillón de hierro. En medio de esa disputa, el ladrón, que no se resignaba a llevarse el botín, apuntó con el arma al resto de los muchachos pero, de acuerdo al relato de uno de los presentes, a pesar que gatilló varias veces los tiros no salieron, ya sea porque no había balas y gatilló para amedrentarlos, o bien porque el arma falló. Por uno u otro motivo, afortunadamente no hubo más heridos.



Ante esta circunstancia, y la dura oposición que encontró de parte de las víctimas, el delincuente finalmente optó por la retirada: en la esquina de Pedro Ferré lo esperaba un cómplice a bordo de una moto para la huida.



El joven herido fue trasladado al Cullen donde permanecía internado, mientras que los malvivientes permanecen prófugos.