Casi nadie quiere venir a Colón: ¿Sigue Osella?

Eduardo Domínguez y Jorge Almirón dijeron que no. Pedro Troglio no puede hasta dentro de tres semanas. Así las cosas, asoman Burruchaga y De Felippe pero sin tanta fuerza.

El mánager Francisco Ferraro ya dio su opinión, igual que en los tiempos coperos, cuando varias veces —post Huracán y post Independiente— aconsejó que “siguiera Pablo Lavallén”, que lo dejó arruinado con el 30 por ciento de los puntos para el promedio. Los dirigentes tienen opiniones divididas, aunque en líneas generales advierten que el grupo no reaccionó con la llegada de Osella. Y en el caso del entrenador (porque lo sigue siendo), se fue a su tierra a descansar y a esperar la decisión de José Vignatti con su famosa “mesa chica”.



La realidad es que, al cierre de esta edición, pasado el mediodía del domingo, nadie lo había llamado a Diego Mario Francisco Osella para comunicarle nada de nada. Ni para despedirlo ni para respaldarlo. “Al vestuario no bajó nadie después de Boca el viernes, al predio no fue nadie el sábado y hasta ahora el teléfono no sonó, por lo que mañana me presentaré a las 8.15 en el predio para entrenar”, deslizó a su círculo íntimo en Santa Fe.





Increíble pero real: así vive las horas del día a día Colón, que terminará otra fecha hundido en el descenso y con el duro Talleres de Córdoba a la vista para cerrar la Superliga. Luego, se sabe, quedarán las once finales para intentar mantener la categoría.





Está claro que los dirigentes, a diferencia del tironeo anterior para rescindir con Pablo Lavallén, piensan que “Diego Osella es un caballero, porque nos dejó la puerta abierta para tomar la mejor decisión”. Esas frases de “no me voy a atornillar a la silla” y “no le voy a hacer daño a Colón” fueron más que claras y contundentes. Incluso, desde su misma casa a 200 kilómetros de acá, está esperando el llamado de “corte”. Es lo que todos piensan después de un doble 0-4 y de apenas dos puntos de 18, con un solo gol convertido en seis partidos.





Pero así como Ferraro piensa igual que cuando estaba la llamada “Crisis Lavallén”, ahora se da lo mismo: para que el Rey este muerto hay que tener el Rey puesto. Y por estas horas, aunque el Rey parezca muerto (Osella), no asoma quien se ponga el traje para las 12 finales que quedan.





Lo que trasciende de la famosa “mesa chica” es que los llamados planes “A”, que se suponen recetas “salvadoras” dijeron que no:





— 1) Eduardo Domínguez: más allá que de ese plantel que el llamó “cagones” quedan muy pocos jugadores hoy en Colón, en el sondeo preliminar el “Barba” opinó que no es momento de volver a Santa Fe. Su último paso fue Nacional de Montevideo.





— 2) Jorge Almirón: es un viejo sueño de José Vignatti y su gente, expresado en la cara a Cristian Bragarnik cuando compraron a Brian Fernández en las oficinas de Buenos Aires. El ex Lanús está en la segunda de Chile, pero una vez más habría dicho que “no”.





— 3) Pedro Troglio: su equipo, el Olimpia de Honduras, dio el gran golpe y eliminó a Seattle Sounders por la Concachampions: venció por penales, luego de una serie muy pareja que quedó igualada 4 a 4 tras los 180 minutos. Por lo tanto, con cláusula de salida fijada en 35.000 dólares, hasta dentro de tres semanas no sale.





Planes de descarte





Descartados los tres nombres mencionados del plan “A” para reemplazar a Diego Osella, aparece los llamados “planes de descarte” o de la segunda camada.



En ese sentido, los dos más “a mano” son Jorge Luis Burruchaga y Omar De Felippe. Ninguno de estos dos convencen al ciento por ciento: en el caso de De Felippe, su representante es Roberto San Juan (el mismo del “Pulga”), que está distanciado del Mundo Colón —por el tema Bruno Bianchi— y le habría recomendado al ex ayudante de Falcioni que “no agarre Colón”.



Y después todas las chances en una “batidora”: ofrecieron a Mariano Soso, intentaron “sacar” a Néstor Raúl Gorosito de Tigre y hasta pensaron en algún entrenador del ascenso para “jugársela” (Ejemplo: Walter Otta).





La realidad, a esta altura, es que Colón no despide a Diego Osella porque nadie quiere agarrar. O por lo menos no quieren agarrar los entrenadores que les gustan a los dirigentes como parte del plan “A”, en virtud que no termina de convencer ninguno de los del plan “B”.

El domingo 21.50 en Córdoba





La Superliga confirmó la última fecha de la temporada, por lo que Talleres-Colón se jugará el domingo que viene —8 de marzo— en el Mario Kempes de Córdoba desde las 21.50 y con arbitraje a designar el martes en calle Viamonte.





Por lo pronto, tal como lo confirmó el secretario técnico Francisco Ferraro, el plantel está citado mañana lunes desde las 8.15 en el predio Ciudad Fútbol, por ahora al mando de Diego Mario Francisco Osella.





Hay que recordar que el movimiento de agrupaciones, peñas y filiales le pidió a la dirigencia que gestione “entradas visitantes para Colón” en el viejo paraje Chateau Carreras. Por ahora, Talleres no tendría prevista esa alternativa de cara al último partido de la “T” como local.