Domingo 01.03.2020

12:33

Impacto en las redes sociales Cada vez que habla el ministro

Lo pensás, lo decís y a partir de ahí la frase se nutre con la mirada del otro. Hoy, en 2020, ese otro se multiplica por cientos de miles de usuarios que reaccionan y opinan ante lo dicho ¿Cómo repercuten en internet y en las redes sociales las palabras del ministro de seguridad de la provincia Marcelo Sain?

Boleadoras, cantones suizos, el propio nombre del ministro y otros términos inundaron las plataformas sociales durante las últimas horas. Un breve análisis de cada una de ellas.







“Si me quedaba allá me cagaban a tiros”





Con esta frase en televisión nacional el ministro despidió una nota que le estaban realizando en el canal Crónica. Imposible pasar desapercibido tras semejante exabrupto, la búsqueda del nombre completo del titular de la cartera de seguridad provincial comenzó a escalar posiciones. El término “Marcelo Sain” estalló el 25 de febrero y continuó, presentando su pico máximo a las 09.00 AM del 26/2, momento en el que intentó “arreglar” lo sucedido con una serie de tuits.





El mayor porcentaje de búsquedas sobre el nombre completo del ministro tuvieron lugar en la provincia de Santa Fe, ciudad de Buenos Aires; y en menor medida en la provincia de Córdoba.



El retorno de las “boleadoras”





Otro momento en el que el Ministerio de Seguridad de la provincia estuvieron en el ojo de los usuarios a nivel nacional fue cuando se anunció desde la cartera la implementación de un nuevo y moderno sistema de arma no letal denominadas “Bola-Wrap”, pero que son comunmente llamadas “boleadoras”





“Eso se da en el marco de la aprobación de un protocolo del uso de armas que recientemente fue firmado por el ministro (de Seguridad, Marcelo Saín) que fija los criterios de uso de la fuerza en el marco de la policía”. dijo en su momento el secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Germán Montenegro.





Apenas se conoció la noticia, el término “boleadora” corrió como reguero de pólvora en los buscadores:





En este caso con mayor relevancia a nivel nacional, el término llegó a ser buscado por los usuarios en Misiones, Santa Fe, Chaco y La Pampa, obteniendo mayor porcentaje de interés el día 20 de febrero, precisamente jornada en la que se realizó el anuncio de este curioso - aunque quizá efectivo - modo de combatir el delito en las calles santafesinas.



​



Si no lo veo no existe





Interesante también es lo que sucedió en Twitter durante la última semana. En esa red social -la preferida del ministro- fueron muchos los usuarios que denunciaron haber sido bloqueados por Sain.





Está claro que como individuos tenemos la libertad suficiente de elegir qué leer, ver, a quien seguir o no en esa red social. Sin embargo, llama la atención que en tan poco tiempo al frente de las fuerzas de seguridad de la provincia, el ministro - o en su defecto su community manager - haya optado por de algún modo “callar” a aquel que piense diferente.

A mi me bloqueó @marcelo_sain por decirle lo de los asesinatos en su provincia pic.twitter.com/bnzyZmFeNJ — Lorena (@delgadalineazul) February 27, 2020

Nadie nos escucha!!!

Hace unos meses le pedi ayuda por la situación que esta pasando mi barrio #NuevoAlberdi y también sme BLOQUEO,es una verguenza este ministro!!! Hay varias familias sufriendo,incluida mi familia.Y ni hablemos de los "politícos"

📣⚖✊ pic.twitter.com/qxwj0Df3XH — Rock_1988💀✊🦂 (@THECROW_2002) February 26, 2020

Fijate si no te bloqueó Juan, xq bloquea al que le cuestiona algo. X ejemplo a mi que le pedí seguridad para mi querido Rosario 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/zV3yn1ist2 — Duré (@dure_1) February 26, 2020

Si están furiosos con lo que pasa en Rosario manden sus opiniones al Ministro de Seguridad @marcelo_sain ,yo no puedo más me bloqueó recién pic.twitter.com/HFYk74cOCY — Tavo (@GustavoRosarino) February 21, 2020