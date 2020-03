https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Firmará un decreto En la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández ratificó ascenso post mortem de los marinos del ARA San Juan

El presidente Alberto Fernández confirmó este domingo que firmará un decreto para ascender post mortem a los 44 marinos que perecieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, y aseguró que la tripulación de ese navío “está presente en la memoria de los argentinos”.

“Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas ordenando el ascenso post mortem de cada uno de ellos”, durante uno de los pasajes del mensaje que pronunció ante la Asamblea Legislativa al inaugurar el 138 período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

El jefe de Estado remarcó que la pérdida del submarino, ocurrida en noviembre de 2017, fue “un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al interior de la Armada Argentina”

“Hubo 44 familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, y ese hecho también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas”, remarcó el Presidente.

Fernández cosechó aplausos de todas las bancadas al referirse a la tripulación del submarino, y al respecto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, adelantó que mañana, el Presidente firmará el decreto para el ascenso post mortem de los marinos.

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur, cuando realizaba un viaje entre Tierra del Fuego y Mar del Plata.

Un año después, una misión encargada por el Estado argentino a la empresa Ocean Infity posibilitó el hallazgo de la nave siniestrada en las profundidades de un área cercana al Golfo San Jorge, cerca del lugar donde se tuvo el último registro de la nave.

El mes pasado, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad en esa causa.

La magistrada les imputó el delito de "estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea" a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Con información de Télam