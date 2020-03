https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 01.03.2020 - Última actualización - 18:19

18:18

Entretelones de la política provincial La silla vacía

En el acto de apertura del año judicial, cada silla tenía el nombre de su ocupante y por eso no dejó de llamar la atención un espacio no ocupado. El lugar estaba asignado al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz quien sobre la hora informó que no podía asistir por razones personales. El lugar asignado estaba junto a los ex gobernadores José María Vernet, Víctor Reviglio y Antonio Bonfatti que dijeron presentes y estuvieron sentados los tres juntos.