https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 01.03.2020

18:50

Entretelones de la política provincial Ni con unos ni con otros

Los dirigentes radicales del grupo Universidad están en una virtual división entre los seguidores de Mario Barletta y los que se encolumnan detrás de José Corral. Este fin de semana hubo sendas reuniones convocadas por dichos referentes. La de Corral fue en la Sociedad Rural en la tarde del viernes y la de Barletta en Foecyt este sábado. La que no estuvo en ninguna de las dos reuniones fue la diputada nacional Ximena García quien ve con preocupación la situación. La legisladora sí asistió este sábado al encuentro de mujeres radicales que se realizó en Casilda. Allí se explayó sobre lo ocurrido el jueves en la Cámara de Diputados de la Nación no solo con el no quórum del sector y la presencia de Daniel Scioli, sino con una apreciación personal: “No volvieron mejores, volvieron para garantizar la impunidad a la vicepresidente Cristina Fernández, a sus ex y actuales funcionarios. Esto se observa también en el pedido de intervención del Poder Judicial de Jujuy, la supresión de la agencia de testigos protegidos, la pretensión de modificar la ley de subrogancias judiciales y el retiro de los pliegos de jueces que había enviado el ex presidente Macri” explicó ante las mujeres.