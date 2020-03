https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Esta vez coincidieron

Si bien la interbancada Federal de Diputados que conforman los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista) y Enrique Estévez (PS) tuvo diferentes comportamientos a la hora de dar quórum y de votar el mensaje del Poder Ejecutivo sobre cambios en los sistemas previsionales de privilegio, ambos actuaron en similar posición: No se sumaron para dar quórum y no ingresaron a la sesión. “Se está proponiendo una reforma modesta. No se toca la movilidad privilegiada ni tampoco otros regímenes de privilegio como el de jueces de Corte Suprema y jerarquías de la Iglesia Católica” señaló el socialista quien se quejó de las formas en que se discutió un tema tan serio. “El oficialismo dio un tratamiento exprés y forzó el quórum para no escuchar al resto de los bloques del Congreso” dijo el rosarino.