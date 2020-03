Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 01.03.2020

Amoralidad

MARIO ALFREDO PILO

“Hace años que desde nuestra Asociación Civil Anticorrupción y con nuestro Vicepresidente en la Cátedra de Sociología, venimos advirtiendo que vivimos en una época de total amoralidad, nada importa, ningún valor se respeta. El caso de los rugbiers es un ejemplo de ello. La ira se transforma en violencia sobre todo en Argentina donde el fracaso y ausencia de las instituciones, en primer lugar de la familia que discute el aborto y no la vida, el dejar hacer antes que buscar con presencia y autoridad, que no es autoritarismo ni negación de la libertad. La familia en los casos de menores delincuentes graves debe hacerse cargo y si hay reincidencia se sancionará también a la familia económicamente, según su clase social, con probation, compensatorios social -en los más humildes-, por abandono de persona educacional emocional. La libertad debe estar modelada por la educación responsable de la familia primero, del Estado después, pero un Estado que en Argentina fomenta jóvenes “ni, ni, ni” no estudian -con permiso estatal-, ni trabajan -porque no se le da ninguna oportunidad, salvo el clientelismo político mafioso que no es trabajo es beca de inútiles pagos- , ni les interesa la Argentina. Desde hace 70 años convivimos con la idea de “mañana, San Perón”, la cultura de la vagancia, el finde largo y los subsidios estatales disfrazados de sociales. Nada podrá cambiar si esto no cambia, la violencia de la ira, las frustraciones, ni el futuro seguirán creciendo. Como he dicho hace años; la civilización tecnológica sin valores, ni ideales ha vencido a la cultura, origen del pacto social que no se ha cumplido”.

Otro triunfo del Kirchnerismo y de Moyano

BLAS DUARTE

“Señores han suspendido sin fecha todas las obras del Belgrano Carga en todas las zonas de la provincia de Santa Fe, desde el norte desde la provincia hasta Timbúes. Han despedido a la gente, no hay más una obra del Belgrano Cargas. Triunfo de Moyano, triunfo de Cristina, abajo los ferrocarriles. Segundo tema: triunfo del Cristinismo: no más plata para los parques eólicos, no más plata para las energías sustentables, no va a haber más nada de todo eso con el ímpetu que había tomado en las zonas rurales, en las escuelas públicas y demás dependencias que no cuentan con energía. El pueblo los votó, que se hagan cargo los que los votaron. Así va la Provincia Invencible de Santa Fe al galope, al galope para atrás”

Obra de la ruta 1

UN LECTOR

“Buenas noches. Quiero felicitar al Diario por la nota referida a la paralización de las obras en la ruta 1, realmente parece que vamos a tener que soportar por un largo tiempo que la obra quede inconclusa, y eso realmente trae problemas severos de seguridad, al punto que yo me atrevería a decir, como usuario, que esa ruta no está cumpliendo con los requisitos mínimos para la transitabilidad. Hay tramos de las colectoras que han quedado sin terminar -la mayoría-, hay obras hidráulicas terriblemente grandes y profundas que están esperando que alguna persona que no conoce la zona de noche pueda zambullirse literalmente en esos zanjones que han quedado. Realmente lamentable, hay lugares donde se debe circular con unos socavones en la calzada, en las colectoras porque todavía no se han terminado y hay cráteres de 30 a 40 cm de profundidad y los automóviles tienen que circular por ahí como pueden. Realmente más allá de la paralización por razones financieras, me parece a mí que la Provincia es responsable de los accidentes que pueden llegar a ocurrir. Cualquiera que vea en las condiciones en las que está llega a la conclusión que no debería estar habilitada, porque es peligrosísimo”.

Hartos de incompetencias

ELSA GONZÁLEZ

“Este es un mensaje para el señor Ministro de Seguridad de la Provincia Sain. Señor ministro, cierre la boca y cumpla con sus funciones, si es capaz de hacerlo, usted con sus dichos irrita a la población y a sus subordinados. La gente está abandonada a su suerte y desprotegida frente a la violencia que azota diariamente ya que vivir y trabajar sin miedo es imposible. Estamos hartos de incompetencias, pareciera que usted está bailando en el Titanic, haga algo y que sea ya, si no, renuncie. Gracias”.

Coronavirus

LIDIA MONTAGNINI

“Escuché a una persona por radio que dijo que en el aeropuerto de Rosario -donde llega gente desde el exterior- no se está haciendo ningún control. Por otra parte hay gente que salió a querer comprar barbijos y dice que en Santa Fe no hay, está bien que acá no hay ningún caso, pero en cualquier momento puede aparecer. Además en los noticieros de Buenos Aires dicen que los barbijos que valían $ 10 ahora cuestan $ 50 y los de $ 180 cuestan $ 500, yo pienso que los laboratorios no pueden ser tan sinvergüenza de comercializar con la salud de la gente. Sobre todo me preocupa lo de Rosario, que no controlen a los que llegan, porque algunos quedarán en Rosario, pero otros vienen a Santa Fe por colectivo o por lo que sea. Muchas gracias por el espacio”.