Se postergan los Gran Premio de Qatar y Tailandia

Este lunes se confirmó la portergación de las dos primeras fechas del campeonato de motociclismo debido al coronavirus.

El primer Gran Premio debía disputarse el próximo 8 de marzo en Qatar, mientras que la segunda fecha del calendario era el 22 de marzo en Tailandia, ambos suspendidos.

De esta manera habrá que esperar hasta el 5 de abril en Texas, Estados Unidos, fecha que finalmente dará inicio a la competencia.

We regret to announce that the #ThaiGP has been postponed due to the coronavirus outbreak



