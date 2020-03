https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Se suma Marcelo Roffe? Colón podría incorporar a un reconocido coaching deportivo

“El problema de Colón es mental”, dijo el sábado Francisco Ferraro, que respaldó de manera abierta y contundente el trabajo de Diego Osella.





Es por eso que el mismo “Pancho” aconsejó la incoporación del conocido y prestigioso Marcelo Roffe, que es Licenciado en Psicología y Master en Psicología del deporte y de la Actividad Física.





Actual Presidente de SOLCPAD (Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Psicologia del deporte y la actividad física); presidente de la Asociación de Psicología del Deporte Argentina desde el año 2003 hasta el 2013 (APDA) / www.psicodeportes.com.





Roffe, desde el año 2000 hasta el 2006, fue responsable del Área de Psicología del Deporte de las Selecciones Juveniles Argentinas de Fútbol, AFA (sub 15, sub 17 y sub 20). De ese tiempo, cuando también fue asesor externo del cuerpo técnico de la selección mayor de fútbol conducido por José Pekerman para el mundial 2006 de Alemania, se conoce con “Pancho” Ferraro.





Además, es profesor en el Centro Nacional de Alto Rendimiento ( CeNARD ) en cursos anuales de especialización para entrenadores y psicólogos. En 2013 presentó su nuevo libro “El partido Mental” en 400 frases y 45 temas en México, realizado con la colega Mag. Claudia Rivas.





En diciembre del 2013 recibió el diploma de Psicólogo experto en Coaching Deportivo, curso dictado por el Dr. Alejo Garcia Naveira (España) de 100 horas de formación y avalado por la Asociación española de Psicología y Coaching Deportivo, por el Colegio de Psicólogos de Madrid y por la Asociación de Psicología del Deporte Argentina.





En el primer semestre del 2017 fue el responsable y asesor del Área Psicológica del fútbol profesional del club Ferro Carril Oeste, algo que también desarrolló en Rosario Central.





Ahora, por recomendación de Ferraro, se sumará para trabajar la parte “mental” de los jugadores de Colón que están peleando el descenso con Osella. La otra alternativa que había surgido era la de Pablo Sucarrat, quien fue contratado por Colón en los tiempos de Darío Franco como entrenador con gran suceso en aquél momento.