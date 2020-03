https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Retenciones en danza

Autoconvocados quieren ir a un paro

No responden a las entidades y definen protestas a pesar que no hubo anuncio oficial en el discurso de Alberto Fernández.

A medida que pasan las horas se conocen nuevas medidas que tomarán productores agropecuarios de distintas zonas del país en relación con la posible suba de retenciones. La decisión había sido anticipada días antes que el presidente, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se abstuvo de anunciar un incremento en las retenciones aunque dejó claro que el campo también debe realizar un esfuerzo para aliviar las cuentas del Estado argentino. Según mencionan hoy diferentes medios especializados, en Córdoba, autoconvocados ya anunciaron un tractorazo para el próximo jueves, en el cruce de las rutas 36 y C45, por Altos Fierro, donde la semana pasada hubo una protesta con corte de media calzada y entrega de folletos informativos. Desde allí, tras un acampe el 4, se movilizarán a la capital para entregarle un petitorio al gobernador Juan Schiaretti. El objetivo, según uno de los productores autoconvocados, es ir a un cese de comercialización. “Esperamos ansiosos un paro para hacer control de cargas”, remarcó el productor. En ese sentido, en el sector coinciden en que esa medida de fuerza la impulsan particularmente los autoconvocados. “Tarde o temprano la mecha va a explotar”, aseguran. Como se informó, el sábado pasado hubo una asamblea y tractorazo entre accesos a la AU 9, convocada por los productores de Bell Ville. En nuestra provincia, estaba programada sobre el final de la tarde, una asamblea en el cruce de la Ruta 34 y la AO12, al norte de Rosario, para definir los pasos a seguir en esa región. De todas maneras, ya está confirmada una asamblea nacional que se realizará el 11 de marzo en las inmediaciones de Expoagro, que también organizan los autoconvocados. La movida comenzará el día anterior, el 10, con un “casillazo” que se iniciará en Charata, Chaco, y llegará hasta San Nicolás. Los productores irán desde Salta hasta San Luis en caravana con casillas. “Hay mucha decisión de ir por todo. El 3% colmó la paciencia de propios y extraños. La realidad es que los productores están enardecidos. Puede pasar cualquier cosa, ya no siguen una línea. Esperemos llegar al 11 de marzo con cierta armonía, pero no lo veo posible”, aseguró vocero de los autoconvocados del sur provincial. En ese escenario, lo que sorprendió entre los autoconvocados fue la cantidad de confirmaciones por parte de entidades, gremios y políticos que asistirán al denominado #11M. Con Basterra Como quedó convenido la semana pasada, este jueves, nuevamente se reunirán los dirigentes de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. El encuentro se confirmó para las 16.30. Según cálculos de las corredoras, la suba del 3% para la soja, el trigo y el maíz impactaría fuerte en la capacidad de pago de la exportación.

Autoconvocados Según lo definen los propios chacareros, los autoconvocados son como una “guardia” del campo diseminada por todo el país. Para muchos, una corriente heterogénea, rápida para responder, con productores sin referencia en las entidades tradicionales y otros que sí lo están. Hay válidos antecedentes. Por ejemplo, en 2008, cuando Cristina Kirchner intentó imponer las retenciones móviles para la soja y otros cultivos, fueron los primeros en estar en las rutas. En rigor, la Mesa de Enlace que hoy integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se formó cuando los productores ya estaban en las rutas. Hay grupos de autoconvocados en distintos puntos del país y también hay una red nacional. Entre otros nombres, están la Red Nacional de Productores Autoconvocados, Carpa Verde de La Pampa, Bell Ville, Altos Fierro, San Pedro, Guerrico-Pergamino, autoconvocados del NEA y el NOA, ruta 34 y A012, entre otros decenas de grupos fuertes en las provincias de la zona agrícola. Un aspecto que se menciona con insistencia cada vez que aparecen informes sobre los autoconvocados, es el valor de la comunicación. “Cada una de las localidades representadas tiene un comunicador, que es el nexo entre la Red Nacional y el grupo de su zona”, cuentan los productores. El riesgo en la zona núcleo Hay preocupación por la falta de agua que se proyecta hasta después del 10 de marzo. Un 10% de la soja de primera y 25% de la de segunda están muy afectadas por el desecamiento. “Manchoneada, amarilla y muy complicada”, caracterizan los ingenieros a los lotes de soja de segunda de la franja este de la región núcleo. Pero en soja de primera también hay problemas. El informe semanal de la Guia Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que el manchoneo y las hojas dadas vuelta empezaron a verse incluso después de que algunas zonas recibiesen entre 20 y 30 mm. La desecación ha sido impresionante, explican los técnicos a la entidad rosarina. Desde el 18 de febrero los días soleados y el viento seco -en esta semana la humedad relativa ambiente, durante el día, estuvo entre el 30 a 35%- han tenido un efecto dramático sobre el aspecto visual de los lotes. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

