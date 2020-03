https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El portorriqueño repasa sus experiencias de vida en una canción alabada por sus colegas, que tiene millones de visitas en YouTube.

Con "René" Residente muestra su lado más personal

Colegas de profesión alabaron la presentación en sociedad este viernes de “René”, el último tema de Residente (René Pérez Joglar), canción a corazón abierto cuyo vídeo recibió millones de visitas en YouTube y en el que el cantante puertorriqueño cuenta en tono íntimo sus sentimientos más profundos.

El cantante urbano recibió, en especial por parte de sus compañeros de profesión puertorriqueños, un espaldarazo a su tema, que cuenta ya con millones de visualizaciones en el canal de vídeos YouTube. En el tema, que acompaña con un video en el que aparece en un campo de béisbol con indumentaria de ese deporte, hace una incursión en su biografía desde sus años de niñez, además de retratar la dureza de una familia, como el mismo señala de clase media-baja que no lo tuvo fácil para salir adelante.

Los artistas valoraron cómo Residente se abre tan profundamente a los demás en el tema, dando a conocer además detalles de sus miedos más internos en la vida. Bad Bunny, Tito El Bambino o Karla Monroig son sólo algunos nombres de los artistas que recurrieron a las redes sociales para alabar el nuevo tema del cantante.

Bad Bunny mostró una imagen del supermercado Centro Ahorros, como el que sale en el video, uno de los más tradicionales de la isla, a lo que añadió la expresión “wow”, en alusión a la nostalgia que le provocó “René”. El músico Daniel Conga señaló a través de las redes sociales “Gracias por esta obra René!, te quiero” Anuel AA reaccionó también para señalar sobre “René” en su cuenta de Instagram que se sintió identificado con la letra.

El cantante de género urbano Noriel sostuvo “cuánta verdad en una canción. Llevaba mucho tiempo que un tema no me tocaba tanto! Escuchando esta canción se me salían las lágrimas!”. El artista puertorriqueño Miky Woodz utilizó la frase “Mi abuela murió, no me vio tocar en el estadio”, mencionada en la letra de Residente.

El alabado tema surgió, según confesó a medios locales, hace dos años, cuando antes de una actuación en México sintió un fuerte bajón emocional que le llevó a componer la canción. Residente explicó cómo poco antes de saltar al escenario tuvo un sentimiento de no saber quién realmente era y de no querer estar dónde estaba en ese momento, en instantes que sufrió auténtica paralización.

Dijo que se sintió muy mal allí, en México, pero que tenía que salir al escenario a pesar de lo que pasaba por su cabeza. El artista confesó que siempre se ha sentido fuerte, incluso después del asesinato de su amigo, Christopher, pero que en ese instante se sintió vulnerable. Tras aquella experiencia, al día siguiente, escribió el tema, además de hablar del asunto de esos sentimientos con su madre.

El resultado es el tema y vídeo más íntimo de su carrera, a pesar de que como reconoce ha hecho temas muy honestos en estos años y una canción con un resultado en el que describe quién es, de dónde viene y cómo se siente.