Lunes 02.03.2020 - Última actualización - 13:28

Desde el Ministerio aseguran que serán distribuidas en el transcurso de la semana.

Campaña de vacunación Meningitis y VPH: las dosis no llegaron a los centros de salud de la ciudad

Este lunes todavía no habían llegado a los centros de salud del sistema público de la ciudad las vacunas contra la meningitis meningocócica y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que el ministerio de Salud de la provincia tenía previsto comenzar a distribuir para su aplicación en niños, niñas y adolescentes.

En una recorrida por distintos centros de salud, El Litoral pudo comprobar que las partidas todavía no están disponibles. “Yo tengo tres hijos y como vi en el diario que había que vacunarlos me vine al dispensario”, contó Natalia, que este lunes por la mañana se había acercado al Centro de Salud del CIC de Facundo Zuviría, en el norte de la ciudad. “Ahora tengo que traer a los chicos con el carnet, para que vean cuál les falta”, agregó, “pero todavía las vacunas no están”.

“Estamos esperando las vacunas Menveo con los brazos abiertos”, dijo Mónica, la enfermera de ese centro de salud que atendió a Natalia. Y luego contó que habitualmente el camión de reparto llega los jueves. En tanto que en el centro de salud de la Vecinal Los Hornos, la referente Estela Larragueta dijo que “hasta ahora no llegaron, ni hay nada programado para recibir este miércoles, que es el día que envían”. Luego explicó que “la Menveo falta desde noviembre, y no se consigue tampoco en el sector de la salud privada, porque hay una faltante desde los laboratorios”.

Otro de los centros de salud donde este lunes había gran cantidad de pacientes era el ubicado sobre Salvador del Carril 2240, frente a La Redonda. Las enfermeras explicaron el mismo panorama. Están expectantes de la llegada de las vacunas que faltan, “porque la última partida fue el año pasado y mandaron sólo 40 dosis”, dijo una de ellas.

La distribución

“Hoy comenzó la distribución, así que el miércoles o en el transcurso de la semana ya deberían estar disponibles en todos los centros de salud”, dijo la secretaria de Salud provincial, Sonia Martorano, consultada por El Litoral. “Lo bueno es que hoy en la provincia tenemos todas las vacunas a disposición”, agregó luego.

En cuanto al alcance de la campaña, Martorano dijo: “Pretendemos alcanzar un porcentaje de vacunación de, por lo menos, el 95 por ciento” y recordó que “la recomendación es que lleven a los chicos a su pediatra, que es quien les va a indicar qué vacunas les faltan y cómo deben actuar ante cualquier duda por los virus que andan dando vueltas”.

Sarampión

Desde el Ministerio de Salud desaconsejan viajar a Buenos Aires con menores de 6 meses, debido al brote de sarampión que ya produjo una muerte.