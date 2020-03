Crimen organizado: elogios a las medidas de Alberto Fernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Presidente prometió crear nuevos juzgados federales en la provincia, y nuevas áreas para investigar el narcotráfico. Hubo elogios a la decisión, pero también advertencias sobre la poca presencia de fuerzas nacionales en territorio santafesino.

La decisión presidencial de colaborar con la lucha del narcotráfico promoviendo la creación de nuevos juzgados federales en la provincia, fue uno de los aspectos más elogiados por dirigentes santafesinos que opinaron sobre el discurso de Alberto Fernández en el Congreso.

“Es una muy buena señal para los rosarinos, para los santafesinos y para todos los argentinos. Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio”, dijo el gobernador Omar Perotti, y destacó la decisión del mandatario nacional “para ponerse al frente de la lucha contra el crimen organizado”. “Ese combate -planteó- no sólo requiere de la presencia de fuerzas federales, sino que también requiere de la Justicia Federal actuando plenamente en el territorio y con un poderío muy distinto al que tiene hoy. Es una muy buena señal”, reiteró.

A su criterio, la determinación presidencial permite “una acción coordinada entre provincia y Nación, lejos de las acciones aisladas o esporádicas que se venían dando en Santa Fe. Han sido muchos años en los que se ha ido estructurando una sociedad con un Estado que se retiró, que no asumió su responsabilidad en el tema seguridad; con una institución policial debilitada y un delito que se organizó y se estructuró con un poderío que hoy nos exige a todos una respuesta diferente”, acotó.

Satisfechos

Por su parte, la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun (PJ) consideró también “central” fortalecer la justicia federal en la provincia. “Necesitamos fortalecer al gobierno de Omar Perotti. Por eso hemos trabajado durante meses en generar un proyecto de Ley que justamente contempla la aplicación del código procesal penal en nuestra provincia, conjuntamente con la creación de un nuevo juzgado en la ciudad de San Lorenzo y una Fiscalía especializada con un fiscal de distrito que pueda manejar fundamentalmente la problemática del narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero”, explicó.

“Poder generar un espacio que repiense las políticas de Estado en este siglo XXI para acercarse al ciudadano con sus nuevas demandas me parece sustancial. El proyecto de Reforma Judicial es fundamental también, del mismo que la necesidad de federalizar al país con el Proyecto de Capitales Alternas, que obra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que tengo el honor de presidir”, subrayó Sacnun.

También el senador nacional Roberto Mirabella celebró los anuncios presidenciales. “Son medidas trascendentes e históricas para Santa Fe con el objetivo de enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Destaco la decisión del presidente de tomar como un compromiso estructural, sustentable y permanente de su gobierno la lucha contra este flagelo”, destacó. Y sostuvo que “es importantísimo para todos los santafesinos el anuncio del presidente para impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario”.

Faltan fuerzas

Desde la oposición, el ex intendente de la ciudad José Corral, valoró el compromiso del presidente en materia de lucha contra el narcotráfico, pero pidió el envío de más fuerzas federales. El dirigente de Juntos por el Cambio resaltó que “a casi 3 meses de gobierno, notamos menos presencia de fuerzas federales en la provincia que la que hubo durante el gobierno de Cambiemos”; recordó que durante la anterior gestión hubo ejemplos exitosos de trabajo conjunto y alertó sobre los niveles de violencia “que escapan a toda estacionalidad y se sostienen desde hace años”.

“Valoramos el compromiso público del presidente Fernández de combatir el crimen organizado. Pero notamos menos presencia de fuerzas federales”, insistió.

En declaraciones a la prensa, mencionó gestiones positivas durante la anterior gestión nacional, como la que se llevó a cabo en el distrito Alto Verde; y lamentó “el retroceso en materia de seguridad” que se ha dado en la provincia. “Los números demuestran que la inseguridad y esta consecuencia del accionar de las mafias no es un problema estacional o del verano, sino que es una problemática sostenida durante toda la última década y que se mantiene durante todo el año”.

Al respecto, detalló que “un informe elaborado por nuestro Centro de Estudios demuestra que en el departamento La Capital, los meses con más homicidios entre 2010 a 2019, han sido marzo y diciembre. Y que octubre y junio han estado por encima de febrero en situaciones de muertes violentas. Y algo similar ocurre en Rosario: si se toma la serie 2016-2019 -período en el que contamos con datos más certeros- la mayor cantidad de homicidios se produce en el mes de abril, lo que desmiente la estacionalidad que intentan instalar algunos como argumento”, concluyó.

Traferri satisfecho con el juzgado en San Lorenzo

“Tenemos una frontera con el mundo, eso es el río Paraná y su sistema de puertos. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Llegan y parten buques de todos los continentes y tenemos pocos controles y los últimos hechos resonantes sobre trata de personas, lavado de activos y narcotráfico prueban que desde hace años necesitamos de una fiscalía, una defensoría y un juzgado federal en San Lorenzo”, dijo el senador por ese departamento Armando Traferri, en diálogo con El Litoral.

El jefe del bloque del PJ comenzó por señalar su satisfacción por el anuncio del presidente y comentó: “Ésto prueba que nunca hay que bajar los brazos. A esto lo presentamos en marzo de 2016 gracias al diputado nacional Marcos Cleri y, en 2019, en el primer punto de la agenda en común de nuestros por entonces candidatos a diputados nacionales por Santa Fe del justicialismo: un juzgado federal”, subrayó.

Ante otra consulta, dijo que “se puede ser cómplice por acción u omisión; siempre he llevado al recinto del Senado la situación particular de San Lorenzo donde su Concejo Municipal no tomó los recaudos necesarios e incluso reformó su ordenanza de uso del espacio público para permitir una sospechosa inversión de más de un millón de dólares... Si hay algo que fomenta el narcotráfico es la posibilidad de lavar dinero volcado a las inversiones inmobiliarios, por eso fuimos terminantes al denunciarlo. Y lo mismo cuando se hizo madrina de una plaza a Flavia Zacarías, la hija de Delfín Zacarías, hoy como su padre detenida y sindicada como quien manejaba la economía de una banda que tenía una importante cocina de cocaína... El Concejo debió haber dicho no cuando una chica de alrededor de 20 años se presenta con una inversión de más de un millón de dólares”.

“Creo que en estos años hubo una sospechosa lentitud de la justicia para investigar al menos los atentados, los robos de computadoras, los autos quemados, de quienes denunciamos todo esto, como el concejal Marcelo Remondino y quien habla”, recordó.