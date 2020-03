https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fernández confirmó que enviará el proyecto al Congreso

Aborto legal: un anuncio que recupera las consignas de la Campaña Nacional

El proyecto de ley, del que no trascendieron detalles, irá acompañado por otras medidas, como un fuerte impulso a la Educación Sexual Integral y un programa de prevención de embarazos no deseados.

Por Nancy Balza SEGUIR El presidente Alberto Fernández ratificó este domingo, en la inauguración del período ordinario de sesiones del Congreso, que enviará un proyecto de ley de legalización del aborto. Pero no fue el único anuncio: también anticipó que dará un fuerte impulso a la Educación Sexual Integral y a programas de prevención de embarazos no deseados. Este conjunto de medidas integra, en definitiva, la consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se define así: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”. Y además, Fernández anticipó que pondrá en marcha el Plan de los 1000 dias para acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad durante su embarazo y los dos primeros años de vida de su hijo. En otras palabras, que la pobreza no sea razón para decidir si seguir adelante o no con la gestación. Más allá de esto, no trascendieron detalles del proyecto de ley que el Presidente se comprometió a enviar al Congreso en los próximos diez días: ni si habrá un límite de semanas de embarazo, ni si será accesible en instituciones públicas y privadas, ni si está prevista la figura de objeción de conciencia institucional. Tenés que leer Fernández: "En diez días enviaré un proyecto de ley de interrupción del embarazo" “En las calles” Mientras tanto, desde la Campaña, saludaron las palabras del Presidente de la Nación y ratificaron: “Nuestro proyecto está en las calles y la demanda es masiva y federal”. “Es el momento de que el debate parlamentario sea urgente, sin dilaciones, sin violencia. Siempre hemos planteado un debate franco, científico, en el marco de derechos, sin hipocresías ni golpes bajos. Queremos ponerle fin a la clandestinidad, a la criminalización y penalización de nuestras decisiones y deseos”. Además, recordaron que el proyecto que impulsan “es producto del consenso y el acuerdo de 700 organizaciones sociales, políticas, sindicales, de mujeres, feministas, de la diversidad, colectivas de artistas, del deporte y la academia”, y que fue presentado por octava vez en 2019 con más de 70 firmas de diputados y diputadas, y apoyo de senadoras y senadores de todo el arco político”. Las razones de Ibarra La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, es una de las integrantes de la mesa chica que, junto con el equipo de Salud a cargo de Ginés González García, tiene a su cargo la elaboración del proyecto de Interrupción legal del Embarazo (ILE). En diálogo con medios nacionales afirmó que el gobierno “busca evitar que las mujeres dejen su vida en abortos clandestinos”, especialmente las “humildes y desprotegidas”. Al igual que Fernández frente a la asamblea legislativa, recordó que “desde 1921 tenemos penalizado el aborto y las mujeres siguen abortando. Buscamos incorporar a la mujer para que además se le informe sobre los métodos anticonceptivos. La mujer no se embaraza para abortar”. En ese contexto dijo que se procura especialmente que “la persona humilde, desprotegida” vea facilitado su acceso a esa práctica “pueda acceder al hospital público” para realizarla, “sin ser violentada”. Tenés que leer Aborto, educación sexual y plan de los 1000 días Granata, furiosa La diputada por Santa Fe Amalia Granata exteriorizó en las redes sociales su furia luego del anuncio de Fernández sobre el aborto. “Si tenemos que legalizar todo lo que ‘sucede’ estamos al horno”, escribió. “Según Alberto Fernández, si lo deseás lo tenés y el Estado te ayudaría; y si no lo deseás lo podes matar en forma legal que el Estado también te ayudaría. ¡Esta nueva categoría de persona deseada o no deseada creada por el presidente es única!”, bramó. A su criterio, se necesitan “menos planes unilaterales y más políticas de Estado responsables”, y prometió que saldrá “a las calles a defender la vida una vez más. Nos hubiera gustado que los niños fuesen los protagonistas fundamentales del discurso del señor presidente. La mitad de ellos son pobres hoy. No hay nada más claro para ver cuán comprometido está el futuro de nuestro país”, planteó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

