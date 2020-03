¿Henry Cavill será el nuevo Wolverine en el MCU de Marvel?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En los últimos días los fans de Marvel han escuchado rumores muy interesantes…y tratan sobre la incorporación de los Xmen en el MCU.

Desde la adquisición de la rama de FOX de Marvel por la empresa Disney, uno de los interrogantes más fuertes ha sido cuándo se agregarán los personajes de X-Men al universo de Marvel.

El rumor comenzó en el canal de Youtube The Quartering, pero la incorporación de Cavill a Marvel es un rumor que ya tiene su tiempo circulando. Todo indicaría que Wolverine será el primer mutante en incorporarse al MCU y lo haría en la película Capitana Marvel 2, que está programada para Julio de 2022.

Un dato interesante que avala la incorporación de Wolverine en la película es la publicación del próximo número del comic de Capitana Marvel. En el arte de tapa del tomo número 17 se la puede ver a los dos personajes peleando codo a codo. Esto, y tener en cuenta que Kevin Fiege es ahora el encargado de Marvel Comics, hacen que la teoría tenga más fuerza.

Con respecto a su papel como el hombre de acero, aún no hay decisiones oficiales tomadas tampoco. Los últimos rumores indicaban que J.J Abrahams tomaría el control de la franquicia y buscaría para el papel a un actor más joven, que vaya a tono con el Batman de Robert Pattinson. Cavill, se decía, podría interpretar a John Walker en la serie “The Falcon and the Winter Soldier” de Disney + . Esta data fue desmentida, ya que el papel fue asignado a Wyatt Russell.

Si Cavill fuese a interpretar a Wolverine, se uniría a la lista de actores que participaron en películas relacionadas a las dos grandes franquicias de comics.