Lozano con diputados santafesinos

El director del Banco Nación fue invitado a instancias de un proyecto de Giustiniani avalado por el pleno. Participarán miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Asuntos Laborales.

El actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, participará este miércoles en el hall de la Legislatura de un plenario con tres comisiones de la Cámara de Diputados para exponer sobre la crisis financiera de la firma Vicentin, en base al informe realizado por él en la entidad financiera que integra. La invitación a Lozano fue votada en la última sesión de febrero a instancias de Rubén Giustiniani (Igualdad).

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Laborales están convocadas a reunión conjunta desde las 11 para recibir al funcionario bancario. La propuesta de Giustiniani fue acompañada por la firma de diputados de todo el arco político y votada oportunamente sobre tablas.

La minuta fue acompañada de un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer la cantidad de productores, acopios y cooperativas que se encuentran comprometidos por la cesación de pagos de Vicentin; el impacto en sus unidades productivas en particular y en la región en términos generales. También se solicitó conocer la cantidad de trabajadores de la firma que se encuentran afectados por la cesación de las actividades productivas de la empresa y su situación laboral, económica y social (suspensión de actividades, tiempo de garantía de cobro de haberes y prestaciones sociales), y las acciones llevadas a cabo y/o previstas por la provincia para asegurar la fuente de trabajo”, así como “las acciones realizadas por la provincia en relación a la crisis suscitada por la situación financiera de la firma”.

Lozano realizó dos informes acerca de la situación económica y financiera de Vicentin SAIC e impulsó una investigación interna acerca de la actuación del Banco Nación en el otorgamiento de créditos a la firma con sede central en Avellaneda, dpto General Obligado. La semana pasada, el ministro Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman estuvo en Reconquista para entrevistarse con el juez que tiene a su cargo el concurso preventivo presentado por la cerealera.

Giustiniani confirmó que Lozano estará durante gran parte de la jornada de este miércoles en Santa Fe donde será recibido por el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, para luego participar del plenario de las comisiones y mantener otras actividades por la tarde.

También habrá planteos de legisladores a Lozano sobre el sistema de créditos UVA que se han tornado impagables para los tomadores. Diputados votó también durante la última sesión un pedido para que se declare la emergencia para los tomadores de dichos instrumentos.

Boleto educativo

También este miércoles la Comisión de Transporte que preside Oscar Martínez (Frente Renovador) invitó al secretario del área, Osvaldo Miatello, a los efectos de conocer el proyecto de boleto educativo gratuito y universal sobre el que trabaja el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo prometido en la campaña electoral por el gobernador Omar Perotti.

La citación a Miatello fue solicitada por la socialista Lionella Cattalini. “En momentos de crisis, donde la gente lo está pasando mal, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que más pibes y pibas accedan a la educación”, señaló al pedir la presencia del funcionario.

Por otra parte, tras el plenario de tres comisiones, la Comisión de Asuntos Laborales recibirá, en primera instancia a delegados de Vicentin en la ciudad de Avellaneda y luego a los delegados de la firma rosarina La Virginia que solicitaron reuniones oportunamente con los legisladores. En ambos casos, la comisión escuchará los planteos de los representantes de los trabajadores en las firmas para luego resolver qué tipo de actuaciones llevarán adelante.

Ley de góndolas santafesinas

El diputado socialista Joaquín Blanco le pidió al gobernador Omar Perotti que incluya en Extraordinarias el proyecto de Ley de Góndolas. “Que el Congreso de la Nación le haya dado sanción definitiva es un gran avance, ahora es importante que la ley nacional tenga su anclaje local, para garantizar un mejor control y al mismo tiempo facilitarle a los productores locales el acceso a estas bocas de expendio”, señaló.

El proyecto santafesino de Ley de Góndolas -autoría de Blanco- pretende garantizar la multiplicidad de marcas de un mismo producto tanto en góndolas como en locaciones virtuales. El proyecto busca mejorar los controles para garantizar la efectividad y establece que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Producción. Además, invita a municipios y comunas, sus respectivas oficinas municipales de defensa al consumidor y a las organizaciones de consumidores, a trabajar en conjunto en todo el territorio santafesino para permitir su correcta aplicación.

“Con la Ley de Góndolas queremos contribuir a que el precio de los productos alimenticios sea transparente y competitivo, y no se vea afectado por distorsiones intencionales en perjuicio de los consumidores. A su vez, favorecer la competencia ampliando la oferta de productos locales y regionales de nuestras pymes”, detalló el jefe del bloque socialista.

Sukerman

El Ministro de Trabajo, Roberto Sukerman y representantes de la CGT San Lorenzo y del Sindicatos de Aceiteros, se reunieron con el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, y con los integrantes de la Cámara de Apelaciones que tienen a su cargo el pedido de concurso preventivo de acreedores solicitado por Vicentín. El funcionario remarcó la importancia de conservar las fuentes de trabajo frente a la crisis de la agroexportadora. “Hoy los trabajadores están en el límite de saber si son trabajadores fuera del concurso o de transformarse en acreedores privilegiados. No queremos que suceda eso porque implicaría que esto no empiece a funcionar. Queremos que la empresa se reactive, que los trabajadores no solamente cobren, sino que tengan la posibilidad de volver a trabajar”, dijo..