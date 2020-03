https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.03.2020 - Última actualización - 20:50

20:40

No tiene nada que ver con el Black Friday ni el Cyber Monday: se trata de la fecha elegida por los estadounidenses para celebrar sus elecciones primarias del Partido Demócrata en 14 estados y Samoa.

Estados Unidos Llega el Supermartes 2020 No tiene nada que ver con el Black Friday ni el Cyber Monday: se trata de la fecha elegida por los estadounidenses para celebrar sus elecciones primarias del Partido Demócrata en 14 estados y Samoa. No tiene nada que ver con el Black Friday ni el Cyber Monday: se trata de la fecha elegida por los estadounidenses para celebrar sus elecciones primarias del Partido Demócrata en 14 estados y Samoa.

En Estados Unidos, la expresión «supermartes» (en inglés, Super Tuesday) es el día con mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego; por lo tanto, se decide el candidato de uno o de los dos partidos. El término hace referencia a un martes específico, que suele ser en febrero o marzo en año de elecciones presidenciales.

En algunos estados se hacen elecciones primarias, votándose directamente por un delegado; en otros se realizan caucus. En el primer caso pueden votar electores independientes, los que solo pueden participar en la votación de un partido; en el segundo caso, únicamente participan los militantes.

Este año, aparte de Samoa Americana, los 14 estados que votarán son Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia.

Compiten ocho candidatos presidenciales demócratas: el ex vicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, los ex alcaldes Mike Bloomberg y Pete Buttigieg, el filántropo multimillonario Tom Steyer y la congresista de Hawaii Tulsi Gabbard.

La denominación de «supermartes» se recoge al menos desde 1984, cuando Walter Mondale fue elegido por los demócratas para enfrentarse al presidente Ronald Reagan. En 1988, Michael Dukakis se impuso al reverendo Jesse Jackson y al joven senador por Tennessee Al Gore. En 1992, tras el fiasco de Dukakis en las presidenciales, surgió el gobernador de Arkansas Bill Clinton, que derrotó al antiguo senador por Massachusetts Paul Tsongas. En 1996 fue el campo republicano el que tuvo que elegir candidato, y fue el senador por Kansas Bob Dole, que tuvo como mayor rival al populista Pat Buchanan. En 2000, con ambos partidos buscando candidato a la Casa Blanca, George Walker Bush venció al senador por Arizona John McCain, y el vicepresidente Gore no tuvo problemas, pese al inicio indeciso, para derrotar al ex jugador de los New York Knicks, Bill Bradley. Por último, en 2004 el candidato demócrata fue John Kerry, que tuvo que derrotar a John Edwards, al antiguo gobernador de Vermont Howard Dean y al general retirado Wesley Clark.