El escritor santafesino Carlos Morán, estará presentando su nuevo libro “Lo cierto, lo posible, lo improbable”. La cita es el viernes 6 a las 19 en el espacio de Ediciones UNL. El libro fue publicado por Moglia Ediciones.

Carlos Roberto Morán "En mis cuentos lo que busco es la intensidad"

Mili López

El viernes 6 de marzo a las 19 se presentará el libro de relatos “Lo cierto, lo posible, lo improbable”, del escritor santafesino Carlos Roberto Morán en el espacio de Ediciones UNL, en Av. Facundo Zuviría 3563.

El autor estará acompañado por el escritor Enrique Butti y la directora de la Ediciones UNL Ivana Tosti con la coordinación de Viviana Rosenzwit, directora de la Colección Ojo Lector. La presentación está organizada por Moglia Ediciones, editorial que publica el libro e invita Ediciones UNL.

Carlos Roberto Morán es santafesino, escritor, periodista, pero sobre todo es cuentista. Sus cuentos han trascendido los límites de su ciudad y del país . Ha publicado los libros de cuentos: “Territorio posible” (México, 1980), “Noticias desde el sur” (México, 1986), “Noticias de Sergio Oberti” (Argentina, 1990) “Ella cuenta sobre el mar” (Argentina, 2006), “Historia del mago y la mujer desesperada” (Argentina, 2012) y “Tríptico de Verónica y otros cuentos” (Argentina, 2017). Sus trabajos han aparecido en diversas antologías y publicaciones de España, Argentina, México, Polonia, entre otros.

Este año sus cuentos fueron traducidos al inglés y son parte de la antología “Tales of a Deep Land: Short Stories from Northeastern Argentina”. Esta semana presenta su nuevo libro y aquí hay un adelanto de la gestación de esas historias, sus personajes y el oficio de escribir.

Impulso narrativo

—¿Cómo se gestaron estos relatos?

—En determinados casos a lo largo de los años, como me ocurrió con el relato largo “Un insólito resplandor”. En otros de una manera más directa. Otros relatos nacieron de frases, de ideas diversas o de un personal interés en reflexionar en términos de moral (el cuento “La máquina de la muerte”).

—¿Cuáles son los disparadores de estas historias?

—El texto que abre el libro, “Vida y obra de Dimitri Yukov”, nació de un sueño. Soñé que hablaba de un escritor ruso “secreto” recientemente descubierto. Al día siguiente el sueño seguía “acompañándome” y así me decidí a escribir ese “informe” que me dio considerable trabajo. En el caso de “Los sabores más antiguos del planeta” de mi amor por el cine. Ese amor fue el que me llevó a recordar a una actriz de los 60, Jean Seberg, al escribir “Un insólito resplandor”. Los cuentos más ligados a lo fantástico (“Pasando el campo de los Núñez”, “Merlo, en San Luis”, “Franca atiende en la farmacia”, “Desimoni, que pasaba por ahí”) son producto de mi imaginación, muy liberada en esos casos (risas).

—En algunos textos aparecen referencias a momentos históricos de nuestro país, ¿es algo azaroso o te interesa reflejar ese contexto en tus relatos?

—En general no me atraen el costumbrismo, la “denuncia” y similares, pero admito que, cada tanto, la realidad impone su impronta.

—¿Cómo elegiste el título?

—El título nació de la necesidad encontrar algún denominador común a relatos, en general disímiles entre sí. Algunos son veristas, otros incursionan en lo fantástico, un tercer grupo se puede considerar adscrito al policial. Me pareció interesante no definirlos de una manera estricta y que el lector sea quien tiene que llegar a alguna conclusión, si es que la hay.

El oficio de escribir

—¿Cómo se construye un cuento?

—En mi caso los cuentos que he escrito han surgido de distintos “accidentes”: una frase que escuché o leí, una idea básica que imaginé, una historia de la que “supe” su comienzo. Casi nunca, su final. Hay quienes necesitan la apoyatura de esquemas rígidos. En mi caso esa frase, esa idea, es el motivo para empezar a escribir y ver qué ocurre. Quiero decir, cuáles son los resultados de esa experiencia de escritura.

—¿Cómo es la tensión entre realidad y ficción?

—En mi caso, no escribo crónicas y, en general, las ficciones que elaboró han nacido de mi imaginación, a veces “aderezadas” con datos de la realidad. No me siento obligado por esta, aunque, en definitiva, ella termina infiltrándose aun en los mundos que se pretenden más ajenos y alejados de lo cotidiano.

—¿Cómo van creciendo los personajes?

—Cuando los relatos son cortos, los personajes no suelen cobrar una dimensión especial, me sirven para decir, o transmitir, o son el apoyo de la “verdad” secreta del cuento.

—¿Cuáles son los temas que te interesan que estén en un cuento?

—En cualquiera de mis escritos lo que busco es la intensidad. Y la poesía. Y una suerte de “música” subyacente. Es lo que busco, pero nunca sé si lo logro.