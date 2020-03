Gorriti: Las empresas reclaman 6 meses adeudados y Provincia dicta conciliación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ejecución de la cuenca hídrica se frenó por deudas en los pagos de certificados, desde agosto del 2019. El Ministerio de Trabajo pidió el acuerdo obligatorio por el despido de todo el personal. El Concejo Municipal solicitó al gobierno provincial que comunique el estado de los trabajos.

Incierto. Ni los trabajadores, ni las empresas saben qué va a pasar de acá en adelante. La Provincia hasta el momento no presentó ninguna propuesta de pago. Crédito: Luis Cetraro

En el epílogo de la anterior gestión Provincial, el ex gobernador Miguel Lifschitz dijo en una recorrida que hizo por las obras del desagüe Gorriti, en noviembre pasado: “Es el último de los grandes desagües: la sexta gran obra de desagües que está terminando el tramo final. Quedan un par de meses todavía de obra”. Pero desde aquel momento, en el que también habían mencionado que la ejecución había avanzado un 70%, los trabajos mermaron poco a poco, hasta llegar a la situación actual de 53 trabajadores despedidos este lunes —sumado a los 15 que habían sido echados el pasado viernes— y la paralización de la obra por atraso en los pagos de certificados.

Ante esta situación, y la consulta de El Litoral, Juan Manuel Pusineri, secretario de Trabajo, resaltó: “Vamos a constatar y si es así vamos a dictar la conciliación obligatoria. No se puede despedir colectivamente sin procedimiento previo en el Ministerio y con participación del gremio”. Esta conciliación se dictó este lunes, lo que obligó a la UTE a cargo de la obra (formada por las empresas Cocivial y Balsas Hermanos) a mantener en sus puestos de trabajo a los despedidos por al menos 15 días.

Desde la UTE criticaron que el comitente —es decir la Provincia— reclame que se sostenga a los trabajadores en sus puestos si ellos incumplen con los pagos. “La situación de la UTE es crítica porque el último certificado que nos pagaron fue el de julio de 2019, es decir el de agosto ya tiene un vencimiento superior a los cuatro meses por lo que estoy en condiciones de pedir una revisión de obra por culpa del comitente”, advirtió Javier Pell, apoderado de la UTE, en diálogo con este medio.

“Hoy no tenemos posibilidades de seguir financiando la obra y eso lleva a que tenga que dar de baja a la gente. La semana pasada se le pagó la quincena a los trabajadores, y tomamos la decisión de dar de baja a todo el personal y paralizar la obra. Este lunes nos encontramos con que dictaron la conciliación obligatoria por 15 días, que obviamente vamos a tener que cumplirla”, comentó Pell.





Audiencia en Trabajo

Acerca de los próximos pasos de negociación, el empresario destacó que el próximo lunes habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. “Si la Provincia no regulariza los pagos la verdad que se hace inviable la continuidad de la obra”, disparó.

Ante la consulta si hubo alguna oferta para pagar lo que se adeuda, el apoderado dijo: “Hasta ahora no hubo ninguna propuesta. Lo único que nos enteramos fue del decreto 135/20, que generó mayor incertidumbre y duda de cobrar lo que nos están debiendo. No podemos seguir invirtiendo en una obra que no sabemos cuándo nos van a pagar lo hecho los últimos seis meses”.

Pedido de informes

Ante la incertidumbre que genera la interrupción de los trabajos, desde el Concejo Municipal de Santa Fe se solicitó al gobierno Provincial un informe “en relación al estado de avance de las obras correspondientes al denominado Desagüe Gorriti”, sostiene el proyecto de comunicación dirigido al Estado Provincial.

En el pedido de informes del Concejo se destaca: “Esta obra se inició en el marco del denominado Acuerdo Capital suscripto por el entonces gobernador de la Provincia Miguel Lifschitz y el ex intendente José Corral, y durante el año pasado se informó un avance del 70% en la concreción del proyecto. No obstante, es evidente el estado de parálisis de las tareas relacionadas al Desagüe en lo que va del año, hecho que suscita la preocupación de los vecinos de la zona. La dilación en la concreción de las tareas previstas provoca dificultades en el tránsito, barro, agua estancada, malezas y falta de iluminación, alterando también el recorrido de las líneas de transporte público”.

En detalle

El desagüe Gorriti comprende un área de 630 hectáreas, aproximadamente, y abarca los barrios Los Troncos, Loyola Sur, Estanislao López, Santa Marta, Liceo Norte y Ceferino Namuncurá, entre otros. Este desagüe, que se desarrolla por la calle homónima, entre la avenida Blas Parera y la desembocadura del reservorio, permitirá sanear definitivamente la calzada, facilitar el drenaje y acelerar los tiempos de escurrimiento del agua en caso de precipitaciones intensas, mejorando de este modo la calidad de vida de más de 35 mil vecinos de la ciudad.