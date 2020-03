El gobierno vuelve a reunirse con la Mesa de Enlace

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la referencia a los derechos de exportación en el discurso presidencial ante el Congreso, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, mantendrá otro encuentro clave con las entidades agropecuarias.El encuentro será este martes a las 10.

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció ante la Asamblea Legislativa que el gobierno impulsa un programa de subas y bajas de retenciones, este martes a las 10 el titular de la cartera agropecuaria, Luis Basterra, volverá a reunirse con los integrantes de la Mesa de Enlace tal como lo habían acordado durante el encuentro del pasado jueves.

“Los dirigentes van a la reunión a escuchar las respuestas del ministro a los cuestionamientos que realizaron desde la Mesa de Enlace al proyecto del gobierno sobre los cambios en retenciones”, manifestó una fuente de las entidades. En la reunión de la semana pasada, los representantes de los productores habían presentado sus fundamentos para rechazar el incremento del 3% de las retenciones a las exportaciones de soja.

Desde el campo sostienen que, junto al desdoblamiento cambiario y a la caída de precios internacionales, el aumento de la presión impositiva afectará la rentabilidad de los productores especialmente en aquellas zonas que se encuentran alejadas de los puertos. El titular de la cartera agropecuaria se comprometió a trasladar dichas inquietudes al ministro de Economía, Martín Guzmán, y hoy hará una devolución sobre lo dialogado con el titular del Palacio de Hacienda.

Cabe remarcar que en muchas zonas del país, las bases de productores están presionando a los dirigentes de las entidades para que se avance en una profundización de la protesta.

“El anuncio de Alberto Fernández le resta importancia a la reunión pactada para el día de hoy. Se parece más a las prácticas a la que nos tenían acostumbrados cuando no había diálogo en el pasado. Y, como en el pasado, se continúa poniendo el foco en la contribución del sector privado vía impuestos sin que exista un esfuerzo conocido, concreto y sincero por mejorar las cuentas públicas por vía del control de los gastos”, aseguró el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.

Por otro lado, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, comentó que “la propuesta del gobierno sobre retenciones no es generosa, porque alienta la puerta giratoria en la que el campo pone cada vez más pero el gasto público crece y la pobreza nunca baja”.

En este contexto, los titulares de las entidades de productores agropecuarios estarán nuevamente en la sede del ministerio. Hay una enorme expectativa por el resultado de la reunión, ya que las bases de productores están presionando a los dirigentes para que se avance en una profundización de la protesta por el aumento de la presión impositiva, los efectos del desdoblamiento cambiario y la falta de una política agropecuaria de mediano y largo plazo.

En medio de esta negociación, ayer comenzó un cese de comercialización de granos de los productores del NOA y NEA, que hasta el momento ha tenido un importante acatamiento. La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo lunes y este miércoles habrá una Asamblea para definir los pasos a seguir. Los productores de esta región del país, junto a algunos distritos de Córdoba que se encuentran muy complicados por la falta de precipitaciones, tendrían rendimientos de soja que no alcanzarían a cubrir los costos de producción.

De acuerdo a lo expresado por los especialistas, la zona del NOA es la más complicada, ya que se encuentra a una distancia de 1.000 kilómetros de los puertos del Gran Rosario, y con rendimientos de soja que no llegan al 50% del rendimiento que se cosecha en la región núcleo. Y eso genera enormes dificultades para cubrir los costos.

Además, en las bases están molestas por las expresiones del pasado viernes de Alberto Fernández, quien aseguró que las protestas de autoconvocados “estaban inducidas por representantes de Cambiemos”. En las Asambleas que se realizaron durante el último fin de semana, hubo un enorme repudio de los productores a las opiniones del presidente de la Nación.

Desde su cuenta personal de Twitter, el Tesorero de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, expresó: “Respetuosamente, Sr. Presidente: el sector agropecuario aportó entre 2002 y 2019 unos 100.000 millones de dólares en concepto de retenciones, y en el 2020 se aportarán más de 7.000 millones de dólares. ¿ Si esto no es solidaridad, como lo llamaría usted? La solidaridad no es solo recaudar más, sino dejar de gastar dónde no se debe".

Mientras se aguardan definiciones del gobierno sobre las retenciones, continúan cerrados los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior de aquellos productos agrícolas que tendrán modificaciones en las alícuotas, como soja y derivados, trigo, maíz, girasol, arroz, maní y sus derivados, entre otros.