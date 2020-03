https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.03.2020 - Última actualización - 8:12

8:08

El cantante dio a conocer que su hermano estuvo al borde de la muerte "Te amo, no estás solo": el emotivo mensaje de Farruko a su hermano tras el grave accidente en el que perdió una extremidad

El cantante boricua Farruko sintió el amor de todos los seguidores en sus redes sociales luego de hacer público el estado de salud de su hermano, quien estuvo a punto de perder la vida.

A través de espacio digital, el cantante de reguetón y trap Farruko dio a conocer que su hermano fue ingresado a un hospital de urgencia tras el grave accidente que lo dejó al borde de la muerte.

Fabián Reyes Rosado estuvo involucrado en un accidente grave a las 5:00 de la mañana en la carretera PR-5 en dirección hacia el puente atirantado, en Naranjito, según los datos de El Vocero.

En la primera publicación pidió a todos los fanáticos que comenzaran una cadena de oración por su “hermano de sangre”. Fabián también se dedica a la interpretación musical del género urbano. Por el momento, goza de una fama mucho menor a la de Farruko, pues apenas tiene una canción en línea titulada KTM. El tema fue lanzado al mercado hispano en febrero de 2020. En enero, además, tuvo sus primeras presentaciones en las Fiestas de la SanSe en Orlando, Florida.

Padre celestial te pido por la salud de mi hermano de sangre que sufrió un accidente grave esta madrugada y está delicado de salud. Cúbrelo con tu manto, Señor. A todos mis fanáticos, amigos, conocidos, etc les pido una cadena de oración por mi hermanito a sus fanáticos también es muy joven y tiene muchos sueños metas por alcanzar. Te amo no estás solo papi, esto es solo una prueba y vamos a salir victoriosos no dejen de orar.

En una segunda publicación reveló que su hermano ya estaba despierto y afortunadamente fuera de peligro; sin embargo, confesó que Fabián perdió una de sus extremidades sin dar más detalles al respecto.

Farruko también pidió a sus fanáticos que pudieran donar sangre para el caso de su hermano en el Banco de sangre del Centro Médico local, pero no reveló si la convocatoria tuvo asistencia.

Gracias a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes mi hermano Fabián ya despertó y se encuentra fuera de peligro, estable. Les agradezco en el alma la fuerza que nos han dado tanto a mí a él y a mi familia en este momento tan difícil donde casi lo perdemos, lastimosamente. Perdió una de sus extremidades, pero lo tenemos con vida que es lo importante. Está positivo con ganas de seguir luchando.

En la última publicación, probablemente la más emotiva, es una fotografía de los hermanos en un gran abrazo. En el pie de la imagen aseguró que durante unos días pensó que jamás podrían abrazarse de nuevo.

Mi sangre, aquí estamos, llegué a pensar que no te volvía abrazar. Te amo. Vamos pa’ encima, terminator. Gracias a las oraciones de todos y a ti padre amado por darle otra oportunidad.

Fabián también publicó en sus redes sociales por primera vez tras el accidente que lo llevó a una camilla. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento para sus hermanos. En el párrafo escribió que Farruko es una de sus grandes inspiraciones, además de su ejemplo a seguir dentro y también fuera de los escenarios.

Lo más que a alegrado mi día hoy (el abrazo). Gracias por nunca dejarme solo y estar para mí y darme fuerzas. Ustedes son mi vida y mi motivación. Te amo con mi vida y por ustedes la doy y como te dije siempre, vas a hacer mi inspiración y mi ejemplo a seguir. Le doy Gracias a Dios porque tú seas mi hermano. Gracias a todos los que me pusieron en oración, mil gracias. Ahora es que vamos para encima. Como te dije, Farruko, tú y yo somos guerreros y no nos tumba nadie.