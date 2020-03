Los demócratas encaran el "supermartes" en busca del candidato contra Trump

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será este martes en 14 Estados del país. Estos comicios internos aportan un tercio de delegados a la convención partidaria que bendecirá al presidenciable. Joe Biden y Bernie Sanders, favoritos.

Algunos lo comparan con el “Superbowl”, cuando todo Estados Unidos está pegado al televisor para ver ese encuentro decisivo que define el campeón del fútbol americano y algo de razón tienen: el “Supermartes” de este martes, una cita crucial en la carrera por la Casa Blanca, es una batalla estratégica que también deja ganadores y candidatos golpeados que quizás no tendrán más remedio que tirar la toalla.

A esta cita electoral, donde los afiliados demócratas votan todos juntos en 14 estados, llega con gran impulso el ex vicepresidente Joe Biden, que recibió el apoyo de dos candidatos moderados que renunciaron en las últimas horas, para intentar desplazar del liderazgo al senador Bernie Sanders. También se develará la incógnita del alcance real del ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que ha gastado más de 500 millones de dólares en su campaña y se presenta por primera vez en la contienda.

El ganador de la tumultuosa primaria demócrata será el rival que enfrentará el 3 de noviembre al presidente Donald Trump, que marcha sin oposición en la interna republicana. Empezaron 27 candidatos y quedaron en el camino los más jóvenes y diversos. Hay ahora solo cinco: Sanders, Biden, Bloomberg, Elizabeth Warren y Tulsi Gabbard. Todos son blancos y mayores de 70 años, salvo esta última.

Hubo muchos cambios en las últimas horas. Biden, que había tenido una floja performance en los primeros estados donde se votó (Iowa, New Hampshire y Nevada) viene de arrasar en Carolina del Sur el sábado gracias al apoyo de los afroamericanos. Poco después, renunció a su candidatura el ex alcalde Pete Buttigieg, un joven moderado que fue la sorpresa de la campaña y que había logrado ganar en Iowa. Este lunes también se bajó de la carrera la senadora Amy Klobuchar, ex gobernadora de Minnesota, también moderada.

Ambos renunciaron porque no alcanzaron a cosechar el voto afroamericano y latino, vital en cualquier interna demócrata. Los dos también dieron el apoyo a Biden, para reforzar el frente centrista del partido y enfrentar unidos a Sanders, que se define como un “socialista democrático” y hace temblar al establishment partidario que teme que el partido vire demasiado a la izquierda. Bloomberg también apela al electorado moderado y si no consigue suficiente respaldo podría bajarse más tarde para ceder mayor espacio a Biden.

Warren podría renunciar también si no hace una buena elección y buena parte de sus votos irían a parar a las filas de Sanders. Es una rareza que Gabbard, representante por Hawaii, siga en carrera ya que hasta ahora no ha conseguido ningún delegado.

En el “supermartes” votan Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. Cada estado, según la cantidad de población, asigna delegados que van a la convención demócrata en Milwaukee, Wisconsin, en julio, donde se aglutinarán los 3.979 delegados que bendecirán al candidato.

Iowa votó 41 delegados; New Hampshire, 24; Nevada 36 y Carolina del Sur, 54. Hasta hoy, Sanders aglutina 60 delegados, Biden 53, Buttigieg, 26 y Klobuchar 7, estos dos últimos irán a parar a las filas del ex vicepresidente.