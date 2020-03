https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.03.2020 - Última actualización - 11:00

10:52

Su vuelta a los escenarios será con la obra “Casi felices” en Miami, la cual protagonizará junto a la actriz Miriam Lanzoni y tendrá su debut el primer fin de semana de mayo.

Espectáculos Rago habló tras la denuncia por abuso sexual desestimada: "Me perjudicó laboralmente" Su vuelta a los escenarios será con la obra “Casi felices” en Miami, la cual protagonizará junto a la actriz Miriam Lanzoni y tendrá su debut el primer fin de semana de mayo.

Luego de ser imputado en la causa por abuso sexual que le había iniciado Érica Basile a mediados de diciembre, el resultado de la pericia psicológica arrojó un resultado negativo, de acuerdo al análisis del Cuerpo Médico Forense. De esta manera, la acusación de la mujer fue desestimada en un principio por la justicia.

En este contexto, el actor rompió el silencio en una entrevista con Confrontados en donde expresó su alivio. “Cuando tenga algo para decir lo voy a decir. Siempre estuve tranquilo. Por supuesto que me perjudicó laboralmente, pero voy a hablar cuando me lo permita”, dijo el actor con una sonrisa en el rostro y a dos meses de viajar a Miami por un proyecto laboral.

Cabe recordar que la denuncia de Basile le trajo varios dolores de cabeza: sin ir más lejos, la producción decidió dar de baja su show “Maté a un tipo” en el Teatro Regina a pocos días de su estreno -6 de febrero- y que iba a ser protagonizado por el actor y Miriam Lanzoni a raíz de esta acusación.

Rago había sido denunciado por violación por un hecho que ocurrió en 2015. Fue Érica Basile, de 34 años, quien radicó la denuncia contra el actor en la Comisaría Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires y dio detalles de su caso a través de los medios.

Según había detallado Basile en su denuncia, cuando ella le pedía trabajo, él le respondía con fotos subidas de tono, sujetándose el miembro dentro del pantalón. En su relato Basile manifestó que estaba atravesando un momento económico difícil y que el actor le propuso juntarse en su departamento para ofrecerle trabajo: “Me había prometido trabajo en limpieza”.

Tenés que leer

Allí, luego de que ambos tomaran algunas copas, el actor empezó a manosearla en sus partes íntimas y hasta le pidió a ella que orine arriba de él. “Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, añadió.

Y agregó: “Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas... él tenía un pedido sexual, que yo no estaba acostumbrada. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso”.

En ese momento, según contó Basile, Rago le gritó: “'Para qué viniste, no sos una nena'. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos, pero me hacía burlas. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”. Luego de eso, se acercó a ella “y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, sentenció la mujer.

Lo cierto es que el juez en lo Criminal y Correccional Walter Candela ordenó al Cuerpo Médico Forense que realice una pericia psicológica para determinar si existía un trauma derivado de la denuncia. El estudio se llevó a cabo semanas atrás y arrojó un resultado negativo, según confirmó el perito psicológico Alejandro Lafitte, quien acompañó a Basile.

A partir de ahí, Rago retomó su carrera tras varios meses fuera de las pantallas y los medios. Su vuelta a los escenarios será con la obra “Casi felices” en Miami, la cual protagonizará junto a la actriz Miriam Lanzoni y tendrá su debut el primer fin de semana de mayo.