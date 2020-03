https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.03.2020

Pases futbolísticos y energía eléctrica Mariana Nannis asegura tener pruebas de negocios ilegales entre Macri y Caniggia

Mariana Nannis regresó a la Argentina en medio de su trámite de divorcio, el cual se está tramitando en nuestro país. "Ella lo que vino a terminar un divorcio y pedir lo que le corresponde, ni un peso más ni un peso menos", explicó su abogado, Carlos Broitman, el diálogo con Informados de todo.

Y cuando Mariana fue consultada sobre si tenía miedo o no sobre lo que pueda llegar a pasar, ella misma aseguró: "En realidad no tengo miedo, miedo tienen que tener todos los que ocultaron el patrimonio. Yo no tengo miedo porque no le oculté nada a nadie". Pero si reconoció que la amenazaron: "Me mandaban mensajes por Instagram diciéndome que iba a terminar muerta".

Por su parte, Broitman, agregó: "Como ama de casa hemos pedido un número de acuerdo a los gastos que tenía mensuales ella durante toda la vida conyugal", y además contó: "Ella encontró un pendrive donde había documentación de cuentas, de transferencias, de sociedades, de contratos con clubes de fútbol, con miembros importantes de la anterior administración (Mauricio Macri), y eso ya está todo en la justicia".

Respecto a esto último, Mariana reafirmó: "Me escondieron durante 30 años el patrimonio, me estafaron a mí y también al Gobierno. Yo lo único que pido es que hagan justicia, que este presidente (Alberto Fernández) haga justicia".

Ella actualmente trabaja en la televisión italiana, porque según dijo, su -todavía- marido no la mantiene: "Tengo que ir a trabajar por más de que haya coronavirus o cualquier otra cosa".