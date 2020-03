https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.03.2020 - Última actualización - 16:38

16:36

Semana clave La ministra de la Mujer enfrenta una interpelación en el Congreso

La ministra chilena de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, enfrenta hoy una interpelación en su contra en el Congreso, donde deberá responder por el rol asumido en el ejercicio de su cargo durante el estallido social ante situaciones de violencia sexual denunciadas por mujeres, en otra semana difícil para el gobierno de Sebastián Piñera en la previa del llamado a huelga del 8M.



Plá está acusada por lideresas feministas de “ausencia” y “complicidad pasiva” en los actos de abusos y violencia sexual cometidos por Carabineros y militares contra mujeres manifestantes, durante las manifestaciones ocurridas en Chile desde octubre.



La ministra deberá responder ante la Cámara, donde será interpelada por la diputada Camila Rojas, del opositor Frente Amplio, quien además de consultarle por su rol en el estallido social le pedirá cuentas sobre programas para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres y los femicidios, según informa el portal chileno de noticias El Mostrador.



Plá aseguró ayer que responderá con la “seriedad que representa el ejercicio de una facultad como es la interpelación, con la seriedad que amerita el trabajo que el Presidente me encomendó hace casi dos años y con la seriedad del trabajo que hemos desplegado (...) y lo voy a hacer con la verdad, con transparencia y con hechos concretos”.



La interpelación se produce en un recalentado ambiente político, un día después de que Piñera cosechara una catarata de críticas poco después de promulgar la “Ley Gabriela” que amplía el universo de crímenes considerados como femicidio, al afirmar que hay casos (de abusos) que se deben a “la posición de las mujeres a ser abusadas”.



Más tarde en su cuenta de Twitter el jefe de Estado buscó corregir lo dicho al escribir: “Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo”.



Sin embargo, las redes sociales rebasaron de críticas tras estas declaraciones que -por otra parte- complican el guion con que el gobierno intenta enfrentar una difícil semana política que ya inició con multitudinarias protestas en las calles y culminará este domingo con la que se espera será una nueva “super marcha” convocada por agrupaciones feministas en la rebautizada “Plaza Dignidad”.



Plá intentó explicar los dichos de Piñera y señaló que “el Presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer (..) lo que ha dicho es: “sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes de Estado”.



En el Ejecutivo creen que la desafortunada frase del Presidente será utilizada hoy para emplazar a la ministra, quien en la sesión estará flanqueada por el Secretario general de la Presidencia, Felipe Ward, la ministra vocera Karla Rubilar y algunas subsecretarias.



Mientras tanto, el Ejecutivo trabaja en la preparación del acto que efectuarán en La Moneda el próximo domingo en la mañana por el Día Internacional de la Mujer, una actividad que coincidirá con la marcha (al mediodía) del 8M en Santiago y en todo el país, manifestaciones que el año pasado fueron muy masivas.