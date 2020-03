https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 03.03.2020

Búsqueda de respuestas Celebran la desclasificación de archivos sobre atentado a la Amia

Un ex prosecretario del ex juez Juan José Galeano celebró la decisión del Gobierno de desclasificar archivos de la investigación del ataque a la AMIA y subrayó que los agentes de Inteligencia “tienen que responder incluso por el mismo atentado” y no solo por el encubrimiento.



“Toda voluntad que exista en cuanto a desclasificar temas que supuestamente y entre comillas son secretos es para bien”, sostuvo Claudio Lifschitz.



El ex funcionario judicial aseguró que “tienen que responder incluso por el mismo atentado” y no sólo por encubrimiento todo el personal de la ex SIDE que actuó en ese entonces “bajo la dirección política del Gobierno de Carlos Menem”.



De todos modos, aun existiendo voluntad de desclasificar información, descreyó de la posibilidad de que las personas que respondían en ese momento al ex agente de Inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso “hayan dejado rastros”.



“Ésa información no la han volcado, porque si lo hubieran hecho se llegaría directamente a dar con que han participado directamente en la concreción misma del atentado”, señaló.



Lifschitz explicó que la información en cuestión está referida a las escuchas telefónicas que el área comandada por Stiuso había realizado sin ninguna orden judicial.



“Los audios corresponden a escuchas telefónicas de un montón de personas que después, según la misma SIDE, tuvieron relación con el atentado, y esas escuchas no aparecen. Hay más de 40 mil horas de escuchas que son antes de producirse el atentado, durante y después. Es muy extraño que esta gente no dé respuestas y sin embargo no esté investigada y procesada”, concluyó.



El presidente Alberto Fernández había anunciado el domingo que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de Inteligencia en los juicios por el atentado a la AMIA”, en tanto que también impulsará que se investigue “la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento” del hecho.



“A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo”, había señalado el mandatario nacional en el discurso que dio inicio a las sesiones ordinarias del Congreso.



Y había añadido: “Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”.