Otra vez Reconquista - Avellaneda: preocupa la mortandad de peces en el arroyo El Rey

El tradicional arroyo que separa las ciudades de Reconquista y Avellaneda dejó ver una gran cantidad de peces muertos de variadas especies en la zona del viejo puente ferroviario que cruza sobre su cauce.

Las causas de la gran cantidad de peces muertos no ha sido determinada, puesto que no se llevó a cabo ningún tipo de análisis o estudio de las causas que provocaron la mortandad.

Adolfo Espíndola, integrante del Consejo Provincial Pesquero reconoció a través de una emisora de radio de la zona que no es la primera vez que se registra este fenómeno pero en esta ocasión son "muchos, muchos más". "El tema es que aparecen en ese sector y en resto del arroyo no hay", reflexionó.

Las causales seguramente deben ser falta de oxígeno, pero no debería ser por el calor ni falta de agua, sino alguna otra acción causada por el hombre", aunque "no hay quién pueda hacer un estudio" porque en la Dirección de Medio Ambiente "no hay un responsable". "Ni siquiera tienen un vehículo como para trasladarse al lugar", aseguró. "No tenemos estructura para llevarle tranquilidad a la población ante esta problemática ambiental que es seria: la gente ve el pez moribundo y lo saca para comerlo o para venderlo".