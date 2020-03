Manifestaciones simultáneas en reclamo por la falta de seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los puntos de encuentro y movilización son promovidos por las vecinales Candioti Sur y Norte, 7 Jefes, Fomento 9 de Julio, Guadalupe y Mariano Comas. No obstante, podrían sumarse algunas más. Las metodologías serán en carácter pacífico sin invadir la calle, “pero haciendo ruido”. Serán este jueves a las 20. Hartazgo de la ciudadanía por la escalada de hechos delictivos en la ciudad.

No será un jueves más en la ciudad de Santa Fe. La gente, en diferentes puntos de la capital provincial, saldrá a manifestarse. Se volverán a escuchar cacerolas. Las necesidades son distintas en cada barrio, pero tienen un punto en común: la inseguridad. Fomento 9 de Julio, Guadalupe (donde se suma Villa Setúbal), Candioti Norte y Sur, 7 Jefes y Mariano Comas, son las vecinales que hasta el momento confirmaron que organizan esta movida, todos a las 20.

El punto de encuentro será en Pedro Ferré y Avenida Facundo Zuviría. Lina Pimpinella, Secretaria General de la vecinal Fomento 9 de Julio, comentó: “Estamos convocando a las autoridades pertinentes a que se dediquen a salir a la calle. Nuestro barrio está siendo acechado por los delincuentes, y los ciudadanos que pagamos los impuestos tenemos que estar encerrados. En esta zona, años atrás, nos sentábamos en la puerta a conversar entre nosotros. Ahora eso es algo imposible, no puede hacer ni un mandado un anciano o una criatura. No podemos tener una bicicleta para pasear porque nos la roban. Necesitamos la policía en la calle”.

A su turno, Diana Pearson, tesorera, aseguró: “No vemos presencia policial, lo de la zona liberada es cierto; no vemos las motos que siempre fueron muy útiles para este barrio. Hace unos meses que estamos completamente olvidados. Nunca tuvimos contactos con autoridades, sólo alguna que otra comunicación telefónica con el comisario”. “Queremos que los policías salgan a la calle”, coincidieron.

En Guadalupe

La tradicional rotonda ubicada en Avenida Almirante Brown y Javier de la Rosa es el lugar elegido. Daniela Uberti fue quien detalló el por qué se decidió hacer esta movida. “Los vecinos de Guadalupe decidimos convocar a una nueva marcha. Invitamos a toda la ciudadanía para que se sume. La idea es hacer un cacerolazo, una manifestación, leer un comunicado y, desde ya, entorpecer el tránsito lo menos posible. Por este motivo es que les pedimos a los vecinos que una vez que se ubiquen, respeten las indicaciones que vamos a ir dando para no molestar ni siquiera las actividades que se desarrollan en el lugar”.

El motivo, como en todos los casos, es la sucesión de hechos delictivos y de muertes que hay en la ciudad en estos días, y el reclamo frente a “lo que nosotros consideramos una falta de acción de las autoridades públicas. Cada uno tiene su rol y responsabilidad. Es alarmante la cantidad de hechos de inseguridad, todo lo cual trae aparejado que los vecinos, en lugar de disfrutar de los espacios públicos o nuestros bienes, debamos tener que estar más encerrados”.

“Éste es un problema que atraviesa a toda la ciudadanía, no sólo de Guadalupe—añadió Uberti—. Por eso convocamos a toda la ciudadanía, porque aquel que quiere delinquir no mira nuestros aspectos, bienes, dónde estamos, de qué partido político somos, ni qué pañuelo defendemos. Estamos sometidos todos a los mismos hechos. Sobre todo los más graves, que implican la pérdida de vidas humanas. Nos preocupa la inacción ante estos sucesos”, concluyó.

En Candioti Norte y Sur

“Tras una reunión de 50 vecinos que tuvimos y se pensó que hacer más cartas al Ministerio reclamando no tiene sentido. Ya se dijo todo. Por eso decidimos visibilizar nuestro hartazgo con una movida a modo de cacerolazo”, adelantó Pedro Nieva, presidente de la Vecinal Candioti Sur, que junto a la Norte se juntarán en la Plaza Pueyrredón. “Tendremos una consigna clara: mucho ruido pero de manera civilizada. No aceptaremos ni permitiremos cortes de calles y molestias a terceros”, agregó Nieva.

“La situación de inseguridad no solamente no mejora, sino que está cada vez peor, más allá de las anécdotas que cada uno cuenta en este tipo de encuentros. Como institución, nos duele lo que pasa en nuestro barrio, como así también lo que ocurre en el resto de la ciudad y también en la provincia, porque no podemos ser ajenos a lo que está pasando en Rosario. La situación está desbordada, es inexplicable. Queremos que se tomen cartas en el asunto, porque las autoridades deben comprender que se sobrepasaron todos los límites”, aseveró el histórico vecinalista.

7 Jefes

Esta vecinal cita a la movilización en Bulevar Gálvez y Vélez Sarfield. José Maciel, presidente de la institución, fue quien tomó la palabra primero. “Los vecinos queremos respuestas. Por eso promovemos este tipo de eventos. Las vecinales son herramientas pero no dan respuestas. Eso lo tiene que hacer las autoridades competentes: Ministerio de Seguridad, Policía, la Federal, Legislatura. Y encima que las respuestas no aparecen, la gente quiere saber cada vez más, porque está todo cada vez más terrible”.

“Acá siempre pasaron cosas, pero ahora tienen un nivel de agresividad e impunidad alarmante. Hacen lo que quieren, entran a las casas cuando quieren. Es una locura lo que estamos viviendo. La inseguridad está con una efervescencia que preocupa cada vez más”, agregó el vecinalista.

Por su parte, Osvaldo Faya, uno de los vocales de la vecinal 7 Jefes, sumó sus conceptos: “Reuniones con autoridades tenemos constantemente, pero siempre con funcionarios de segundo o tercer rango, y el pedido se reitera, es siempre el mismo. Ahora lo grave es que lo que pasa es anormal hasta para los típicos métodos delictivos, como los robos ‘estilo piraña’, donde 3 ó 4 motos con varios personajes encima acorralan a una señora y no le dejan nada encima. En la medida que no se ponga un freno, esto va a ir escalando cada vez más. Se ve patrullaje cuando nosotros salimos a hacer ruido. Las autoridades actúan por impulso, no lo hacen de manera preventiva”, finalizó.