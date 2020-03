https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las Toninas: hallan enterrado el cuerpo de una mujer que buscaban desde el viernes

Una mujer de 39 años que estaba desaparecida desde el viernes último fue encontrada hoy enterrada en el fondo de una vivienda de la localidad bonaerense de Las Toninas y por el femicidio detuvieron a su ex pareja, de 45, informaron fuentes policiales.

Crédito: Captura de pantalla



