https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.03.2020 - Última actualización - 21:21

21:19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes de una escasez mundial y un aumento de los precios de los equipos de protección para combatir el coronavirus que se propaga rápidamente y pidió a las empresas y gobiernos que aumenten la producción en un 40% como la cifra de muertos por La enfermedad respiratoria aumentó.

Aumento de precios La OMS advierte escasez mundial de equipos médicos para combatir el coronavirus La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes de una escasez mundial y un aumento de los precios de los equipos de protección para combatir el coronavirus que se propaga rápidamente y pidió a las empresas y gobiernos que aumenten la producción en un 40% como la cifra de muertos por La enfermedad respiratoria aumentó. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el martes de una escasez mundial y un aumento de los precios de los equipos de protección para combatir el coronavirus que se propaga rápidamente y pidió a las empresas y gobiernos que aumenten la producción en un 40% como la cifra de muertos por La enfermedad respiratoria aumentó.

Mientras la Reserva Federal de EE. UU. Redujo las tasas de interés el martes en un movimiento de emergencia para tratar de evitar una recesión mundial y el Banco Mundial anunció $ 12 mil millones para ayudar a los países a combatir el coronavirus, que ha tenido un alto costo en los viajes aéreos, el turismo y otras industrias , amenazando las perspectivas de crecimiento económico mundial, el virus continuó propagándose en Corea del Sur, Japón, Europa, Irán y Estados Unidos, y varios países informaron sus primeros casos confirmados, llevando el total a unas 80 naciones afectadas por la enfermedad similar a la gripe que puede provocar neumonía.

A pesar del intento de la Fed de detener las consecuencias económicas del coronavirus, los índices bursátiles de EE. UU. Cerraron alrededor de un 3%, el oro de refugio seguro aumentó un 3% y los analistas e inversores cuestionaron si el recorte de tasas será suficiente si el virus continúa propagándose.

Los legisladores estadounidenses estaban considerando gastar hasta $ 9 mil millones para contener la propagación local del virus. En Irán, los médicos y las enfermeras carecen de suministros y 77 personas han muerto, uno de los números más altos fuera de China. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que cerrarían todas las escuelas durante cuatro semanas. El número de muertos en Italia, el país más afectado de Europa, aumentó a 79 el martes y las autoridades italianas están considerando expandir el área bajo cuarentena. Francia informó su cuarta muerte por coronavirus, mientras que Indonesia, Ucrania, Argentina y Chile informaron sus primeros casos de coronavirus.

Alrededor del 3,4% de los casos confirmados de COVID-19 han muerto, muy por encima de la tasa de mortalidad de la gripe estacional de menos del 1%, pero el virus puede ser contenido, dijo el martes el jefe de la OMS. "En resumen, COVID-19 se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa una enfermedad más grave que la gripe, todavía no hay vacunas o terapias, y puede ser contenida, "El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en Ginebra.

Los funcionarios de salud han dicho que la tasa de mortalidad es del 2% al 4% dependiendo del país y puede ser mucho más baja si hay miles de casos leves no reportados de la enfermedad. Desde el brote de coronavirus, los precios de las máscaras quirúrgicas se han multiplicado por seis, los respiradores N95 han triplicado su costo y las batas protectoras cuestan el doble, dijo la OMS.

Estima que los trabajadores de la salud necesitarán cada mes 89 millones de máscaras, 76 millones de guantes y 1.6 millones de pares de gafas. El coronavirus, que surgió en la ciudad china central de Wuhan a fines del año pasado, se ha extendido por todo el mundo, y ahora aparecen más casos nuevos fuera de China que dentro. Hay casi 91,000 casos en todo el mundo, de los cuales más de 80,000 están en China. El número de muertos en China fue de 2.946, con más de 166 muertes en otros lugares. En una decisión unánime, la Fed dijo que estaba reduciendo las tasas en medio punto porcentual a un rango objetivo de 1.00% a 1.25%.

Los ministros de finanzas del grupo de países ricos del G7 estaban listos para tomar medidas, incluidas medidas fiscales cuando corresponda, dijo el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso. Los bancos centrales continuarán apoyando la estabilidad de precios y el crecimiento económico.

En los Estados Unidos, ahora hay más de 100 personas en al menos una docena de estados con el coronavirus y nueve muertes, todas en el área de Seattle. En medio de las críticas de que los estadounidenses no pueden hacerse la prueba del coronavirus a menos que cumplan con ciertos criterios limitados, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el martes que cualquiera puede hacerse la prueba con una orden del médico según las nuevas pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El estado de Nueva York informó su segundo caso, un hombre de unos 50 años que trabaja en Manhattan y ha sido hospitalizado. La agencia de transporte público de Nueva York, la ciudad estadounidense más densamente poblada de más de ocho millones, dijo en Twitter que estaba implementando "procedimientos mejorados de desinfección" para estaciones, vagones de tren, autobuses y ciertos vehículos.

China ha visto caer drásticamente los casos de coronavirus, con 129 en las últimas 24 horas el más bajo reportado desde el 20 de enero. Con la segunda economía más grande del mundo luchando por volver a la normalidad, China está cada vez más preocupada por el virus que los ciudadanos regresan al país desde los nuevos puntos críticos en otros lugares. Los viajeros que ingresen a Beijing desde Corea del Sur, Japón, Irán e Italia tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días, dijo un funcionario de la ciudad. Shanghai ha introducido un orden similar.

El peor brote fuera de China es en Corea del Sur, donde el presidente Moon Jae-in declaró la guerra al virus y ordenó camas de hospital adicionales y más máscaras a medida que los casos aumentaron en 600 a casi 5,000, con 34 muertes. Los funcionarios de la OMS también expresaron su preocupación por la situación en Irán, diciendo que los médicos carecían de respiradores y ventiladores necesarios para pacientes con casos graves. El jefe del programa de emergencia de la OMS, Michael Ryan, dijo que la necesidad en Irán era "más aguda" que en otros países. Si bien los números de casos en Irán parecen ser malos, dijo, "las cosas tienden a empeorar antes de mejorar".

En tanto, el Comité Olímpico Internacional dijo el martes que aún se esperaba que los juegos de verano en Tokio comenzaran el 24 de julio a pesar de que Japón tiene casi 1,000 casos de coronavirus y 12 muertes. Funcionarios de salud dijeron que continuarían monitoreando la situación en Japón antes de que se tome una decisión final sobre los Juegos Olímpicos.