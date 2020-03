https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.03.2020 - Última actualización - 22:15

22:13

Junto a otros artistas locales que participarán gratuitamente, Coty y La Contra se presentarán este sábado a beneficio de las obras en la Basílica.

Tocarán “Coty” y “La Contra” Peña a beneficio de la Basílica de Guadalupe Junto a otros artistas locales que participarán gratuitamente, Coty y La Contra se presentarán este sábado a beneficio de las obras en la Basílica. Junto a otros artistas locales que participarán gratuitamente, Coty y La Contra se presentarán este sábado a beneficio de las obras en la Basílica.

Este sábado desde las 21, los santafesinos podrán disfrutar de música y danzas a beneficio de las obras que se están construyendo en el complejo de la Basílica de Guadalupe, según lo informó a El Litoral Oscar Roa, integrante de la comisión organizadora de eventos de la institución.

En tal sentido, recordó que “como todos saben, robaron a la basílica una cuantiosa suma, que no sabemos muy bien cuánto es porque el Padre no quiere decir pero eran destinadas a las obras y como también acá funciona Narcóticos Anónimos el Padre estaba juntando dinero para alquilares una casa”. “Así que lamentablemente eso no está más y la comunidad de la basílica decidió hacer un beneficio este sábado en el patio del Colegio parroquial para juntar fondos, porque están los albañiles haciendo una obra muy grande y quieren cobrar”, explicó.

“Se está haciendo un gran salón para recibir a los peregrinos en la fiesta de la Virgen. Y acá hay muchas comisiones, cerca de cuarenta, que se reúnen en la basílica y a veces no tenemos lugar y nos reunimos en nuestras casas particulares”, agregó Roa.

Sobre el evento, adelantó que “a las 9.30 en punto comienza el espectáculo, con el himno, que lo cantará un excombatiente, después viene el Balet De Raíz. Después va a haber una tanda de música hasta las 22, porque en punto a las 22 tocará La Contra y a las 22.30 La Contra. Después un rato de música, para poder charlar, y cerrará un conjunto folclórico”.