José Néstor Vignatti, a fondo y hablando de todo… Vignatti: "Debo ser el líder de los amargados y preocupados" El presidente sabalero no quiso aventurarse a lo que pueda ocurrir con Osella si el equipo pierde. Le "tiró la pelota" a Ferraro, criticó duramente a la oposición y a la policía y dijo que las dos veces que fue presidente, "agarré un club fundido". Comparó este momento con aquél del partido con Belgrano, en el 96, cuando el equipo estaba a punto de descender.

Derivó la mayoría de las respuestas acerca del futuro de Diego Osella hacia la decisión que tome Francisco Ferraro. Fue duro con la policía y denunció una connivencia entre personal de Utedyc y la franja opositora que encabeza Ricardo Magdalena. A la hora de la autocrítica, pidió que se lo evalúe desde que volvió a ser presidente y no por el momento actual. Dijo que las dos veces, le tocó “agarrar un club fundido”. Y también confirmó que entre este miércoles y el jueves se va a reunir con “Chiqui” Tapia. José Néstor Vignatti estuvo rodeado de algunos de sus pares de comisión directiva, como Patricio Fleming, José Alonso, Espartaco Sandaza, Carlos Barindelli y Julián Garcilaso, además de Pancho Costanzo (uno de los síndicos) y Luis Hilbert. Habló de todo el presidente sabalero.

-¿Es su momento más difícil como presidente de Colón?

-Vimos el infierno cerca aquella vez cuando jugamos como locales ante Belgrano, apenas ascendimos. Esa fue una situación parecida a esta.

-¿Se juega Osella su permanencia el domingo?

-¿Vamos por un atajo directo?, preguntále al director deportivo. Yo reuní a toda la comisión directiva, antes de Boca y les pedí que le pregunten todo lo que quieran a Ferraro. Después, cada uno de nosotros puede tener su opinión y probablemente no sea coincidente, pero nosotros escuchamos al director deportivo, que para algo está. Todos nuestros pensamientos confluyen hacia él.

-¿Y el director deportivo está firme?

-Con nosotros tiene una excelente relación. Yo no hago el balance ahora, lo haré en junio cuando termine su contrato. A mí me gustan ver los resultados finales.

-Recién dijo algo así como que “había plantel pero no había equipo, pero en el primer tiempo ante Boca, encontró el equipo”. ¿Lo cree así?

-Después de mucho tiempo, ví un primer tiempo muy bueno. Se valoriza porque enfrente estaba un equipo que se jugaba un campeonato. A mí me gustó mucho Colón hasta que nos convirtieron el primer gol.

-Y en este fútbol de tantas urgencias, ¿qué nos puede llevar a pensar que una derrota de Colón no hará peligrar el cargo de Osella?

-Yo soy optimista y no pienso en la derrota. Si viene, la analizaremos… Mirá, ¿sabés qué me dicen los dirigentes de los clubes colegas de Buenos Aires?, que no entienden cómo un plantel como el de Colón esté en la situación en la que está.

-Cambiando de tema, estuvo con los otros presidentes de clubes de la provincia, reunido con el gobernador Perotti, con el ministro de seguridad y con los jefes policiales. ¿Se fue disconforme?

-Estoy decepcionado. Acá se busca que los clubes subsidien los bajos salarios de los policías. A los policías hay que aumentarles el salario pero no sacando el dinero de las entidades sin fines de lucro. Nos está ahogando a una parte de la sociedad que trabaja ad honorem, como somos los clubes de fútbol. Y digo más: hemos llegado a un límite en el que es más económico jugar de visitante que de local. Es escandaloso lo que está haciendo el gobierno. Y con Saín se nos hizo imposible hablar, ni nos miraba. Sólo movía la cabeza cuando hablaba y miraba al gobernador.

-¿Cuánto cuesta abrir el estadio?

-El viernes nos costó 700.000 pesos, pero si ese mismo partido ante Boca se jugaba el domingo, era 1 millón de pesos, sólo de policía.

-¿Por qué no se habilitó la tribuna sur y la gente tuvo que hacinarse en la norte?

-La tribuna sur estaba habilitada, pagamos para eso. Hablé con el jefe del operativo y me dijo que no estaba habilitada la puerta 7, pero se podía acceder por la 10. Nos dijeron que sobraba lugar en la otra tribuna y no había necesidad de ir a la sur.

-¿Pensó en que hubieran visitantes?

-Sí, y pregunté cuánto me salía jugar con visitantes diez días antes, pero nunca tuve respuestas. Además, se aumentan tanto los costos que resulta imposible. Nosotros tenemos congelada la cuota societaria desde hace dos años y es la más baja de Primera. Más te digo, es un 60 por ciento más baja que la que le sigue. Un colega en Buenos Aires me decía que no podía ser que cobremos 500 pesos con acceso libre a los partidos, que eso no existe.

-¿Usted cree que existe alguna conspiración entre gente de Utedyc y el sector de Ricardo Magdalena?

-Lo tenemos registrado y si algún socio lo reclama, se lo hacemos escuchar. Hace 90 días, cuando disputábamos la final, estábamos todos juntos. Y ahora, que el equipo anda mal, se alejan del club y no emulan a los que están ayudando. Yo veo que alguien quiere llegar a un lugar porque el otro está haciendo las cosas mal o es deficitario y no por mérito propio. Es mezquino darle la espalda al equipo porque anda mal sin darse cuenta de que es el equipo de todos los colonistas. Me parece fenómeno que quieran involucrarse, lo que me parece mal es que le den la espalda al club cuando las cosas no están bien.

-¿Tiene miedo al descenso?

-Mirá, yo debo ser el líder de los amargados y los preocupados, pero mago no soy. Todos saben que las dos veces que llegué al club, en el 92 y ahora en el 2016, llegué a un club que estaba fundido. Yo sé que a la gente no le importa si está fundido o no está fundido, pero contesto tu pregunta y te digo que miedo no tengo. Lo único que tengo es esperanza de que ese primer tiempo ante Boca se pueda repetir y que el resultado del domingo sea positivo.

-¿Hay que desactivar entonces la posibilidad de que Eduardo Domínguez esté en el radar de ustedes si a Osella le va mal el domingo?

-El tema deportivo, te repito, lo tienen que hablar con Francisco Ferraro, es la persona que hemos contratado para que se ocupe y nos direccione.

-¿Habló con el plantel?

-Fui en el orden vertical. Primero hablé con el secretario deportivo, luego con el entrenador y hoy (por este martes) lo hice con los jugadores. ¿Qué me dicen?, que están mal, apesadumbrados y que son los primeros interesados en sacar esto adelante.

-¿Algún reclamo?

-¿De qué tipo?

-Económico, por premios, como ya hubo a fin de año y a principios de éste…

-Es que nunca hubo problemas, eso es un error. Todo lo que los jugadores ganaron de premios, estaba acordado y se iba a pagar, sólo restaba arreglar la modalidad. Pregúntenle a los jugadores, ellos fueron claros cuando hablaron de ese tema.

-Ortiz dijo antes de irse que había deudas y problemas económicos…

-Eso es mentira y por eso no está más acá.

-Entonces, ¿Osella no depende del domingo?

-… Es impensado hablar de lo que pueda o no pasar el domingo. Yo no sé qué voy a pensar el lunes. Todo el análisis deportivo lo haremos con Ferraro, para eso está. Yo felicité la actitud que tuvo Osella luego del partido con Boca y por lo que dijo en sus declaraciones. No pensamos en que Colón pierda, queremos que Colón gane.