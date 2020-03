https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.03.2020

7:02

En Venezuela Boca debutó con un empate en la Libertadores

Boca Juniors no pasó de un empate 1-1 en su debut de este martes en el Grupo H de la Copa Libertadores ante Caracas, de Venezuela, a donde llegó con la mente y la planificación puestas en la definición de la Superliga Argentina del próximo sábado, cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero aún así mereció irse con los tres puntos del estadio de la Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.



La perspectiva de Boca está puesta en el sábado, cuando enfrente al Gimnasia y Esgrima La Plata de Diego Maradona en la Bombonera, soñando con una victoria propia y que River Plate no salga victorioso de su visita a Atlético Tucumán para consagrarse campeón de la Superliga.



Entonces Miguel Ángel Russo, que volvió a dirigir a Boca en una Libertadores después de 13 años, cuando en 2007 la ganó con un Juan Román Riquelme que entonces conducía en la cancha y ahora lo hace desde la nueva dirigencia encabezada por Jorge Ameal, apostó por el recambio, solamente con tres titulares que volverán a estar el sábado frente a los de La Plata.



El arquero Esteban Andrada y el delantero colombiano Sebastián Villa fueron dos de ellos, mientras que el tercero fue un debutante absoluto como el zaguero peruano Carlos Zambrano, que deberá reemplazar al suspendido Carlos Izquierdoz, con el que hoy compartió dupla central.



Pero promediando el segundo tiempo fue extraño que el zaguero del seleccionado peruano le dejara su lugar al paraguayo Junior Alonso, cuando en realidad Russo podría haber probado dejándolo en el equipo para que compartiera unos minutos con quien lo acompañará el sábado frente a Gimnasia.



Esto significa que Alonso y Zambrano jugarán juntos el sábado por primera vez, nada más y nada menos que en un partido que le puede dar un nuevo título al conjunto "xeneize". Y también constituirán entonces un hecho llamativo, ya que en ese juego Boca contará con sus dos marcadores centrales extranjeros.



Síntesis





Caracas: Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Carlos Rivero, Rosmel Villanueva y Bernardo Añor; Anderson Contreras, Leonardo Flores, Richard Celis y Jorge Echeverría; Robert Hernández y Alexis Blanco. DT: Noel Sanvicente.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Más; Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Emanuel Reynoso; Sebastián Villa, Ramón Ábila y Agustín Obando. DT: Miguel Ángel Russo.





Gol en el primer tiempo: 24m. Ábila (B).



Gol en el segundo tiempo: 9m. Hernández (C).



Cambios en el segundo tiempo: 18m. Ricardo Andreutti por Echeverría (C), 20m. Guillermo Fernández por Villa (B) y Junior Alonso por Zambrano (B), 26m. Julio Buffarini por Jara (B), 33m. Kwaku Bonku Osei por Contreras (C) y 40m. Luis Ramírez por Celis (C).



Amonestados: Celis y Bonku Osei (C). Marcone, Más y Buffarini (B).



Cancha: Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

