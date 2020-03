https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.03.2020

El presidente habló muy bien del delantero Sabalero Vignatti: "No puedo arrepentirme de haber traído a Brian Fernández"

-¿Fue una apuesta fuerte la de Brian Fernández?, ¿se arrepiente de algo?

-No lo conocía personalmente, pero la verdad que hay pocas personas con tanta pertenencia como este chico. Es admirable su bondad, su corazón divino y la desesperación que tiene por estar adentro de la cancha y dar todo por su Colón querido. No me arrepiento de nada, al contrario. De dos cosas estoy convencido: la primera, que la gente pedía abrumadoramente que lo traigamos. Y la segunda, que tiene una pertenencia como pocos y la ejerce indisimuladamente.

-¿Cree que la va a “romper”?

-No tengo dudas y espero que así sea. Recuperarlo futbolística y socialmente es algo que nos moviliza y no nos arrepentimos para nada de haberlo traido. Me dijeron los técnicos que el viernes va a jugar en reserva contra Talleres en Córdoba y eso me pone muy contento.

“Es fundamental estar en Afa”

-¿Qué sabe sobre la disminución de la cantidad de descensos?

-Se está hablando, no tenemos nada oficial. Miércoles o jueves iré a la Afa y trataré de charlar con el presidente. Quiero estar ahí, participar de estas decisiones que se están tomando. La presencia en la Afa es fundamental.

-¿Cuál es su posición en cuanto a la vuelta a la Afa?

-Al principio, pensé que Superliga iba a darnos cosas que la Afa no daba, pero se fueron diluyendo. Hubo dos hechos que no me gustaron para nada: uno fue que no entendía cómo algunos nos quedábamos hasta la 1 de la mañana analizando numerito por numerito para ser prolijos en nuestras rendiciones de cuenta y otros a los que le rebotaban 200 cheques no le descontaban puntos ni nada; lo otro fue ese partido con Lanús antes de ir a Brasil a jugar con Mineiro. Estábamos de acuerdo los dos clubes para cambiar el día del partido, lo pedimos en forma conjunta y no nos hicieron caso. Es evidente que el doble comando no funciona.

-¿Cree que la Afa puede llevar adelante, por ejemplo, esa negociación por mayores ingresos a los clubes que prometió e intentó Superliga?

-Claro que sí, empezando por el presidente, que es una persona muy capaz. Cuando Superliga se creó, fui uno de los que tuve mis reservas. Y fui también uno de los primeros en pedir que vuelva la Afa a comandar el fútbol argentino.

-¿Qué opina de que en medio de un campeonato se cambien las reglas de juego?

-Aparenta ser desprolijo… Creo que se está tratando de ganar tiempo y por eso el cambio se produce ahora y no se espera hasta la temporada que viene. La otra decisión, la de bajar de 4 a 3 los descensos, fue en el ámbito de Superliga. Ahora, es en el ámbito de Afa. Son cuestiones que se resuelven de acuerdo a la conveniencia que plantea cada institución.

-¿Está preocupado por los arbitrajes?

-Siempre me preocupo.

-¿Pero hubo algo puntual que lo haya inquietado?

-Como a todos, el del partido con Central Córdoba en Santiago del Estero.

Sin “colgados” y el básquet

Algunas definiciones del presidente sabalero:

“Ni Brian Galván ni Tomás Sandoval están colgados. Pueden jugar si el técnico así lo dispone”.

“En cuanto al básquet, Colón seguirá jugando normalmente. Si debemos algo, lo pagaremos. Y Queto Ciorciari presentó un proyecto y le pedí que lo hable con Monti. Por mi viaje no pude ocuparme del tema, pero lo retomaremos”.

“Vamos a ir por todo con el reclamo por el arquero de Independiente del Valle, Jorge Pinos. ¿Qué significa?, que iremos hasta donde podamos, estuvimos en Conmebol y ellos saben que tenemos razón, que nos asiste la verdad. Todavía no llegamos a Fifa. Lo que estamos discutiendo es un hecho de corrupción de la Federación Ecuatoriana y no la mala inclusión del jugador”.

“Respecto de la situación de Brian Galván, hablé con la gente del Colorado Rapid. Todavía no hay nada definido”.

“Argentinos Juniors nos debe dinero por el pase de Jonathan Galván y también tenemos por cobrar algo de lo de Erik Godoy. Además, hicimos un reclamo en Fifa por la deuda que tienen por el pase de Guanca”.

“Jamás voy a entregar el club con deudas atrasadas. No se olviden que la otra vez lo entregué el día anterior a que se cobraran 3,5 millones de dólares del pase de Carignano”.

“No puse plata en Colón, la generé. Y jamás le cobraría al club una factura de combustible, eso es de pajuerano”.

“Las elecciones serán en junio, pero sólo pienso en que la pelotita entre”.