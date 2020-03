Leo iría con todo para enfrentarse a Dock Sud

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para el choque de este jueves a las 20.05 por 32avos. de final de la Copa Argentina en Rafaela, el director técnico de Unión alistaría a casi todos los titulares, con la vuelta del mediocampista central, que ya está recuperado de su lesión en la espalda.

Para el choque de este jueves a las 20.05 por 32avos. de final de la Copa Argentina en Rafaela, el director técnico de Unión alistaría a casi todos los titulares, con la vuelta del mediocampista central, que ya está recuperado de su lesión en la espalda.

Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Federico Milo; Javier Cabrera, Emanuel Cecchini, Jalil Elías y Gabriel Carabajal; Walter Bou y Nicolás Mazzola.



Esa bien podría ser la formación que Leonardo Madelón presentaría este jueves a las 20.05 en el estadio Monumental de Atlético Rafaela para tratar de superar los 32avos. de la Copa Argentina.Su rival será Dock Sud, que milita en la Primera C, y el árbitro encargado de dirigir las acciones será Yael Falcón Pérez.



Será el debut del conjunto rojiblanco en la presente edición, y para el mismo, el entrenador piensa poner “toda la carne al asador”, a pesar de que si se confirma la alineación mencionada, se observan algunos cambios con respecto al once inicial que visitó a Godoy Cruz en Mendoza el último domingo.



La zona defensiva estaría integrada por los mismos cinco hombres que jugaron en el Malvinas Argentinas. Las variantes podrían darse en la línea del mediocampo. Ante la posibilidad de contar con Jalil Elías, que ya está totalmente recuperado de su dolencia en la espalda, Leo podría devolverle la titularidad, reemplazando a Sebastián Assís, y formando el “doble cinco” con Cecchini, quien a pesar de no estar al ciento por ciento en cuanto al ritmo futbolístico, frente al “Docke” podrá sumar minutos fundamentales para su rendimiento personal.



Además de dicho cambio en el mediocampo, Leo podría implementar otro, pero por el sector izquierdo del mismo. Sabiendo que Carabajal no podrá ser de la partida ante Vélez el lunes en el 15 de Abril por haber sido expulsado en Mendoza, el técnico lo incluiría de entrada para darle más fútbol al equipo.



En ofensiva las posibilidades son varias para Madelón. Pero según la formación que se escribió más arriba, aparecen Mazzola y Bou en lugar de Ezequiel Cañete y Franco Troyansky, titulares frente al “Tomba”. Si se confirma dicha delantera, los cambios no serán por bajos rendimientos ni mucho menos, sino por la necesidad de darles más participación a Mazzola (aún no alcanzó el nivel que tenía antes de su lesión) y Bou (no jugó los últimos dos partidos de la Superliga debido a la sanción recibida por la expulsión frente a Patronato).



Hoy Leo Madelón tendrá la chance de definir el equipo para enfrentar a Dock Sud, aunque seguramente no lo confirmará. Es que es muy posible que se tome hasta minutos antes del comienzo del cotejo, dado que para armar lo que más lo convenza tiene otras opciones, como la de Francisco Gerometta marcando el lateral derecho; la de Javier Méndez como uno de los centrocampistas; la de Braian Álvarez en la banda izquierda del mediocampo; y la continuidad de los atacantes que iniciaron el encuentro contra Godoy Cruz, o bien uno de ellos.



Habrá que esperar también por la lista de futbolistas convocados, la que se dará a conocer durante la presente jornada, y quienes concentrarán al final de la misma para viajar este jueves hacia la Perla del Oeste para el estreno en la Copa Argentina.