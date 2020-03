https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los anuncios cayeron “muy mal” y reforzaron la decisión de lucha, que ya comenzó con un cese de comercialización. “Esa devolución sabemos que siempre llega tarde, mal y nunca”, indicaron sobre la segmentación propuesta.

Política agropecuaria Autoconvocados rechazan el nuevo esquema de retenciones y convocan a una Asamblea Nacional

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Desde el Movimiento de Productores Autoconvocados tomaron “muy mal” el resultado que arrojó la reunión de ayer entre la Mesa de Enlace y el Ministro Basterra, tras la cual se anunció el incremento de los Derechos de Exportación (DEX) a la soja y un esquema de compensaciones para “devolverle” el impuesto a chacareros de menor escala, además de un recorte para economías regionales de la suba que habían sufrido en diciembre.

Desde Chabás Silvio Montenegro, referente autoconvocado del sur santafesino, indicó que la medida del gobierno cayó “muy mal, porque se termina confirmando el aumento de 10% para la soja; y también porque las declaraciones de Achetoni y Pellegrina (presidentes de FAA y SRA, respectivamente) relativizan ese aumento con la baja en otros productos o de una segmentación muy pobre”.

Al margen del impacto económico, se trata de una cuestión moral: la denominadas retenciones representan la apropiación de la renta de un particular; y que se pagan incluso en situación de quebranto. Por lo tanto, remarcó Montenegro, “la segmentación es aceptar las retenciones y nosotros no las admitimos”.

También consideró que “esa devolución sabemos que siempre llega tarde, mal y nunca”. Y recordó, por ejmplo, cómo durante el gobierno de Cristina Kirchner las devoluciones de IVA, que debían realizarse en 90 días, demoraban hasta 2 años. “Quien dice que ahora no pase lo mismo, con un gobierno necesitado de recursos para hacer frente a compromisos internacionales habrá cosas que se irán dilatando para darle prioridad a otras”, especuló.

En ese sentido mencionó la expectativa que hay de conocer el texto final que se plasmará en el Boletín Oficial ante una versión que “está corriendo mucho” sobre la posibilidad de que la devolución de lo retenido “empezaría en 2024”, una alternativa descabellada en un país con la inflación de Argentina.

Montenegro también conjeturó que las bases federadas de AFA que estaban en contacto con el gobierno “no pedían compensación sino que no les quiten, o sea que la alícuota sea diferenciada desde el principio”. Por lo tanto “ahora yo creo que van a rechazar de plano esto; porque el gobierno les va a seguir quitando para después devolverle”.

El otro aspecto que remarcó el autoconvocado es que el Impuesto a las Ganancias “sea de nuevo el que determine la capacidad contributiva de las personas”. Pero para eso se necesita corregir el mínimo no imponible y marcar segmentos adecuados que permitan diferenciar escalas y que se pague en funcion de eso. “Hoy todos pagamos en la máxima categoría”, dijo, y recordó que en la década del 90 se comenzaba a pagar “con una ganancia superior a 10.000 pesos anuales, en ese momento equivalentes a dólares, que hoy sería como si se comenzara a pagar a partir de los 630.000 pesos; cuando la nueva escala es con 40.000 o sea nada”.

La “segmentación”, a su vez, es un desaliento al crecimiento, en tanto quien más produzca obtendrá un menor precio por su cosecha. Por tal motivo, Montenegro consideró que “tampoco favorecerá el asociativismo como generación de nueva empresas en busca de escala para ganar eficiencia”. Y remató: “por eso las retenciones no tienen ningún punto a favor y cincuenta mil contra”.

En este contexto, y aún antes de la confirmación de la suba impositiva, los Autoconvocados del sur provincial decidieron durante una asamblea el lunes, en el cruce de la Ruta Nacional 34 con la A012, un plan de acción que implica -de modo particular- el cese en compras o ventas de los productores hasta el 11 de marzo, cuando se realice una Asamblea Nacional en inmediaciones a Expoagro. “Y también la postura de no realizar siembra de trigo, esperando que haya una solución; y si no la hay tampoco sembrar maíz; y tampoco soja, o menos hectáreas o con menos tecnología”, agregó el productor.

“Esperamos que en algún momento haya un poco de raciocinio y se determine que no no podemos seguir trabajando a pérdida ni seguir perdiendo productores como en los últimos 16 años, que disminuyeron más de 80,000, lo que implica 5000 por año; tipos que por ser solidarios, u obligados a serlo, tienen que dejar de pertenecer a la actividad y no ser fuente de sustento de su propia familia”, demandó.

