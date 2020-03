https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Medidas preventivas

En el Cemafe controlan a cada persona que ingresa para descartar coronavirus

Mediante una encuesta se consulta si tienen síntomas febriles y si viajó a zonas endémicas. En caso de sospechas se activa el protocolo, hasta el momento no fue necesario. En Santa Fe no hay casos confirmados ni en estudio por el virus Covid-19.

Prevención. A cada persona que ingresa al Cemafe se le realiza una breve encuesta sobre su estado de salud. Crédito: Mauricio Garín

