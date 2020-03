Ocho perros en tribunales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los animales fueron secuestrados en el marco de una causa penal luego de que atacaran a dos personas en Recreo. Sus dueños, junto a una ONG contra el maltrato animal, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentran alojados y solicitaron su restitución.

Una jauría, cuyos dueños residen en Recreo y que atacó al menos a dos personas a finales del año pasado, fue recientemente el foco de discusión entre la fiscal de maltrato animal, Gabriela Arri; los propietarios de los perros; y la ONG Asociación Contra la Crueldad y el Maltrato Animal (ACCMA). El motivo: el mal estado del lugar en el que se encuentran alojados desde diciembre, cuando fueron secuestrados. Se trata de los mismos canes que fueron examinados por la muerte de Diego Román, el niño de 12 años que apareció en un descampado de esa localidad en julio de 2019.



Los perros fueron secuestrados el 2 de diciembre del año pasado, tras atacar a dos personas frente a una casa de calle Menchaca al 400, La decisión la tomó la fiscal Yanina Tolosa -luego la causa pasó a manos de la Dra. Arri- y desde entonces están alojados en el Vivero de Recreo en “pésimas condiciones”, según denuncian.



Cuidado negligente



“En los hechos que se investigan los animales atacaron en jauría, es decir, comienza uno y lo siguen todos los demás, y la verdad que frenarlos resulta muy dificultoso” comentó Arri tras la audiencia de “cese de estado antijurídico” que tuvo lugar este martes en los tribunales locales. Fue la dueña de los perros, Norma Vega, quien llevó el reclamo a los estrados, a través de sus abogados Germán Corazza y Juan Aguilar, quienes plantearon al juez Jorge Patrizi que resulta “innecesario que los animales se encuentren en estado de secuestro” y aseguraron que “están en pésimas condiciones”. Incluso los informes del médico veterinario de la policía dejan ver la precariedad de las condiciones en las que están viviendo, y advierten que algunos corren riesgo de que se agrave su salud, ya que están heridos.



Por su parte, la fiscal Arri manifestó que la jauría “ha atacado en dos ocasiones” a personas que transitaban por las cercanías al domicilio de sus dueños, más precisamente en la puerta “ya que ésta se encontraba abierta”. Ambos episodios ocurrieron durante la noche -entre las 2 y las 3- y por esto “lo que hemos dejado de manifiesto es que en virtud de las circunstancias en que fueron producidos estos ataques, la familia ha demostrado, por lo menos así fue imputado, no haber cuidado o cuidar negligentemente a los animales” que no deberían haber estado sueltos.

La fiscal Arri aclaró que la familia está imputada por “no haber cuidado a los animales”, lo que permitió que los canes hirieran a quienes pasaban por la vereda.Foto: Archivo El Litoral

“No se podrán devolver”



El juez Patrizi resolvió que “hasta que no estén dadas las condiciones para que no existan riesgos para las personas” que pasan por el lugar, los perros “no se podrán devolver”. El magistrado, entendió que Fiscalía secuestró los perros para “hacer cesar el estado antijurídico” en el que se encontraban, y que el Ministerio Público de la Acusación estima que no puede devolver los animales porque no se acreditó que esto pueda hacerse teniendo la seguridad de que no volverán a atacar.



Finalizada la audiencia, la fiscal comunicó que “los perros, actualmente, se encuentran secuestrados y en depósito en un lugar que determinó la jefatura de la Unidad Regional I, que es la autoridad administrativa encargada de decidir cuál es el lugar de alojamiento de los animales, y es quien debe velar por que se los conserve en buen estado”, y agregó: “Quiero aclarar, porque me parece muy importante, que yo soy la fiscal de maltrato animal, tengo la fiscalía especializada en esa materia, y hemos oficiado en numerosas oportunidades al jefe de la URI para que encuentre un lugar adecuado, en caso de no estar en buenas condiciones los animales. No es que el secuestro va a permitir algún tipo de vejación, o por lo menos esta fiscalía no lo va a tolerar y va a instar todas las medidas que sean necesarias para que las condiciones de salubridad sean las adecuadas”.

Caso Román

Quienes investigan el fallecimiento de Diego Román manejan la teoría de que el extenso daño que presentaba el cuerpo podría haber sido causado por los perros del lugar, al menos así lo indicaría la segunda autopsia realizada por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su momento se ordenó un relevamiento de los ocho integrantes de esta jauría, ya que el cadáver del niño fue hallado en un predio lindero a la residencia de los dueños de los animales, aproximadamente a unos 250 mts. Sin embargo, tras ser consultada por la relación entre el secuestro de los perros y la muerte del niño, la fiscal Gabriela Arri fue contundente: “Yo no tengo la causa de Diego Román y no voy a hacer ninguna afirmación al respecto porque no me compete. Esa investigación no está bajo mi órbita”.

8 perros son los que se encuentran bajo custodia judicial: 4 ovejeros alemanes, 1 rottweiler, 2 boxer y 1 cocker. Solamente “este último fue restituido a los familiares porque presentaba muy mal estado de salud y entendimos que la devolución del animal no ponía en riesgo a la investigación”, comentó la fiscal Gabriela Arri.