Temor al Coronavirus: faltan barbijos en algunas farmacias

Quedan pocos o no hay en las farmacias de la ciudad. Profesionales insisten en que son útiles en casos muy específicos. Pero que conviene sostener medidas básicas de higiene y prevención.

“Hay demanda de barbijos”, “son difíciles de conseguir”, “se terminaron hace una semana”, “se agotaron en un día”, “teníamos unos 200 y volaron”, “no es el elemento más común de venta en una farmacia pero son muy pedidos”. De la noche a la mañana, los barbijos pasaron de tener una escasa salida -y menos prensa- a ser uno de los elementos más demandados en la ciudad y, sin temor a equivocarnos, en el país. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, Adriana Cuello, confirmó todos estos datos pero, además, hizo algunas advertencias y recomendaciones sobre el tema.





“Es importante atender al buen uso del barbijo, que está indicado para gente que tiene una patología respiratoria, que tiene tos y puede contagiar a otros, y para el personal de Salud”. Pero no está aconsejado para el público en general “porque produce una falsa sensación de prevención”. Y lo explica: “La gente cree que por tener un barbijo ya tiene todo solucionado y se relaja en otras acciones comunes como el lavado de manos, la higiene en espacios como mesadas, mesas y lugares de trabajo; la limpieza de picaportes con lavandina y el uso de alcohol en gel, que son todas medidas que usamos, por ejemplo, cuando hay gripe”.





Esas son las precauciones generales que se transmiten desde profesionales a clientes en las mismas farmacias, y son realmente importantes porque “el virus no queda en el medio ambiente, en 5 minutos desaparece y la alta temperatura lo mata, o sea que estamos en una época en que el calor nos favorece para que no haya transmisión”. Entonces tiene más impacto la higiene que el aislamiento de la boca y las fosas nasales.

Como se dijo, los barbijos no son un producto de venta habitual en las farmacias, y quienes tenían algo en stock los mantenían a un precio bajo. ¿A cuánto se van a conseguir cuando los repongan? Es una incógnita: todo indica que a mayor demanda y escasa oferta -algunas distribuidoras tampoco cuentan con stock- el costo va a aumentar y, por otro lado, no se descarta que haya demora en la entrega de nuevas partidas.





La otra gran demanda es por alcohol en gel, producto que aún es posible encontrar en las farmacias, aunque en algunos casos empieza a escasear y es altamente probable que, luego de la reposición, retorne a las vitrinas con un precio mayor al que registraba antes de que el coronavirus sea noticia.





Jabón antes que el barbijo





“En estos momentos de crisis económica, lo más importante que la gente puede comprar, y hacer valer su plata, es jabón y lavandina. Lavarse frecuentemente las manos y limpiar con lavandina diluida todos los lugares donde habita en la casa”, recomendó Pablo Ríos, director del Cemafe, y se refirió al uso o no del barbijo: “Andar con el barbijo por la calle para protegerse del virus es relativo, porque uno puede no lavarse las manos y el barbijo no te va a proteger. También el virus puede entrar por los ojos y nadie se pone un barbijo ahí”.





El director insistió en que el barbijo no es lo más importante para protegerse y brindó una serie de recomendaciones: “Cuando uno estornuda lo debe hacer sobre el codo y no sobre la mano; si tiene síntomas febriles no ir a donde hay mucha gente reunida y quedarse en casa”.