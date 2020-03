https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.03.2020 - Última actualización - 14:34

14:17

Según él, el presidente "no avala la intervención"

Morales, sobre el pedido de intervención de la Justicia: "Es una campaña de desprestigio"

El gobernador Gerardo Morales dijo este miércoles que "hay una campaña de desprestigio montada por sectores radicalizados" contra la Justicia jujeña, sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no avala la intervención" del Poder Judicial de la provincia y aseguró que la provincia no está dispuesta a "entregar la paz".

"No estamos dispuestos a entregar la paz que recuperamos para Jujuy" aseguró el mandatario Crédito: Gentileza



"No estamos dispuestos a entregar la paz que recuperamos para Jujuy" aseguró el mandatario Crédito: Gentileza

Según él, el presidente "no avala la intervención" Morales, sobre el pedido de intervención de la Justicia: "Es una campaña de desprestigio" El gobernador Gerardo Morales dijo este miércoles que "hay una campaña de desprestigio montada por sectores radicalizados" contra la Justicia jujeña, sostuvo que el presidente Alberto Fernández "no avala la intervención" del Poder Judicial de la provincia y aseguró que la provincia no está dispuesta a "entregar la paz".

"Hay hechos objetivos de la corrupción y la violencia; no estamos dispuestos a entregar la paz que recuperamos para Jujuy", dijo Morales este miércoles, en diálogo con radio Mitre, luego de que se conociera que el pedido de intervención a la justicia jujeña que presentó el senador perononista Guillermo Snopek, comenzará a tratarse en comisión la próxima semana. "Hay personas que no han vivido los 15 años de caos, corrupción y violencia que vivimos los jujeños. Les pido que vengan y hablen con la gente", dijo Morales, quien esta tarde encabezará una marcha en la capital provincial, en rechazo a la iniciativa de Snopek. Para el gobernador radical, se trata de una "campaña de desprestigio montada por los sectores más radicalizados del kirchnerismo". El martes se confirmó que la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por María de los Angeles Sacnún (Frente de Todos), iniciará el próximo martes el tratamiento del proyecto que solicita la intervención del Poder Judicial de Jujuy. Morales se mostró sorprendido porque, "de cien expedientes que tiene la Comisión de Asuntos Constitucionales, éste ha sido puesto como segundo proyecto a tratar y ya fue convocado para su tratamiento el día martes". Alberto “no avala la intervención" Además, el mandatario provincial dijo que habló sobre este tema con el presidente Alberto Fernández y que le había dicho que él "no avala la intervención". "Yo le creo al Presidente", añadió. Dijo además que tiene "una excelente relación" con el mandatario con quien acaba de firmar diferentes convenios y repitió: "Yo le creo y veo que el Presidente tiene la mejor buena voluntad". Asimismo, resaltó que Juntos por el Cambio ha "acompañado las decisiones más dificiles" del Gobierno y están "bregando por que le vaya bien en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)". Para el radical, que además integra la conducción de su partido, el objetivo del proyecto de Snopek es "intervenir el Poder Judicial, que viene siendo objeto de una campaña de desprestigio por un sistema de inteligencia ilegal montado detrás de esto, para conseguir la libertad de Milagro Sala". El oficialismo provincial marchará este miércoles por el centro de la capital jujeña para rechazar el proyecto de intervención federal de la Justicia del distrito impulsado en el Senado de la Nación por el legislador Guillermo Snopek. Con información de Télam.