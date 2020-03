https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.03.2020

16:00

A poco más de una semana San Isidro espera por el Latinoamericano

El sabado 14 de Marzo se correrá en la grama de San Isidro el gran remio Longines Latinoamericano sobre la distancia de 2000 metros, la prueba tendrá a los mejores exponentes del continente y tendrá una bolsa de 500 mil dólares.

Será la 36° edición del destacado compromiso internacional para el cual fueron confirmados los siguientes ejemplares: Seas Alabada, Imperador, Miriñaque, Tetaze y Roman Joy por Argentina.

Pimper’s Paradise, Eron Do Jaguarete y Nao Da Mais por Brasil. Savitar, Master Piece y War Breeze por Chile. Dixie Wave, More Than Words, Mazarin, Radacast y Faenon por Perú.

El uruguayo Ajuste Final representará a su país, mientras que la yegua argentina Pinball Wizard aparece como extraclasificada.